Темнокожий Санта: в Диснейленде решили показать "разнообразие окружающих сообществ"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3
Больше всего появлению темнокожего Санта-Клауса обрадовались афроамериканцы.
В парках Disneyland впервые за более чем полсотни лет посетителей будет развлекать темнокожий Санта-Клаус.
За 66-летнюю историю существования такое решение руководство парков приняло впервые, отметив, что такой Санта-Клаус будет отражать "разнообразие общин" во всем мире.
Как пишет издание CNN, несмотря на то, что Disneyland привлечение темнокожего Санты к празднованию Рождественских праздников не анонсировал, это вызвало большой резонанс во всем мире.
Больше всего такое решение поддержали афроамериканцы, пишущие в комментариях о "слезах счастья", вызванных этим событием.
При этом большинство граждан все же отмечают, что "традиционный" Санта белый, а темнокожий был приглашен исключительно ради пиара и заработка денег.
Отмечается также, что на протяжении последних лет темнокожие Санты уже не редкость — их часто можно увидеть в торговых центрах и даже в рекламах на телевидении.
Также мы сообщали, почему Disney отложил выход трех основных блокбастеров.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-