Укр

Темнокожий Санта: в Диснейленде решили показать "разнообразие окружающих сообществ"

Автор
Наталия Чебан
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Темнокожий Санта-Клаус
Темнокожий Санта-Клаус

Больше всего появлению темнокожего Санта-Клауса обрадовались афроамериканцы.

В парках Disneyland впервые за более чем полсотни лет посетителей будет развлекать темнокожий Санта-Клаус.

За 66-летнюю историю существования такое решение руководство парков приняло впервые, отметив, что такой Санта-Клаус будет отражать "разнообразие общин" во всем мире.

Как пишет издание CNN, несмотря на то, что Disneyland привлечение темнокожего Санты к празднованию Рождественских праздников не анонсировал, это вызвало большой резонанс во всем мире.

Больше всего такое решение поддержали афроамериканцы, пишущие в комментариях о "слезах счастья", вызванных этим событием.

При этом большинство граждан все же отмечают, что "традиционный" Санта белый, а темнокожий был приглашен исключительно ради пиара и заработка денег.

Отмечается также, что на протяжении последних лет темнокожие Санты уже не редкость — их часто можно увидеть в торговых центрах и даже в рекламах на телевидении.

Также мы сообщали, почему Disney отложил выход трех основных блокбастеров.

Теги:
#США #Рождество #Санта Клаус
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