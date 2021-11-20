Темнокожий Санта: в Диснейленде решили показать "разнообразие окружающих сообществ"

Больше всего появлению темнокожего Санта-Клауса обрадовались афроамериканцы.

В парках Disneyland впервые за более чем полсотни лет посетителей будет развлекать темнокожий Санта-Клаус.

За 66-летнюю историю существования такое решение руководство парков приняло впервые, отметив, что такой Санта-Клаус будет отражать "разнообразие общин" во всем мире.

Как пишет издание CNN, несмотря на то, что Disneyland привлечение темнокожего Санты к празднованию Рождественских праздников не анонсировал, это вызвало большой резонанс во всем мире.

Больше всего такое решение поддержали афроамериканцы, пишущие в комментариях о "слезах счастья", вызванных этим событием.

При этом большинство граждан все же отмечают, что "традиционный" Санта белый, а темнокожий был приглашен исключительно ради пиара и заработка денег.

Отмечается также, что на протяжении последних лет темнокожие Санты уже не редкость — их часто можно увидеть в торговых центрах и даже в рекламах на телевидении.

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