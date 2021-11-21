День Достоинства и Свободы в Украине: почему революции были нужны и как сохранить их наследие

Спустя 8 лет после Революции достоинства Украина находится в лучшем положении из всех возможных, считает эксперт

В воскресенье, 21 ноября, в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Он установлен в честь двух революций – Оранжевой (2004) и Достоинства (2013).

Эксперты прокомментировали "Телеграфу" значение этой даты в новой украинской истории, а также перемены, которые случились и не случились в Украине.

Идет битва за эволюцию

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий признаёт, что восемь лет спустя страна совсем не такая, как мечтали те, кто вышел тогда на Евромайдан.

"Но и не такая, какой была бы, если бы мы тогда не вышли, или если бы сдались и не дожали. Хотите знать, что было бы, если бы не две революции, объединенные одной сегодняшней датой? Посмотрите за паребрик. Мы были бы точно такими. Хотите увидеть, что бы стало, если бы мы вышли, но не смогли снять белые пальто и преодолеть границу между "гандистским" весельем (от гандизма – социально-политического и религиозно-философского учение, разработанного Махатмой Ганди, ставшее идеологией индийского национально-освободительного движения; идея гандизма – не причинение вреда живым существам и абсолютное ненасилие – прим. ред.) и настоящей брутальной революцией? Посмотрите на наших белорусских друзей, мы бы жили (и умирали бы) так же, как сейчас они, – уверен Евгений Дикий. – А страна, пожалуй, самая лучшая, какой она могла бы быть через 8 лет после демократической революции с такой историей и такими людьми. Не только причастными, причастными и "майданутыми", а вот со всеми сорока миллионами, включая ватников, совконостальгистов, антиваксов, "какаяразницами" и всем остальным, которые благодаря нашим революциям получили право голоса".

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К сожалению, продолжает эксперт, когда революция демократическая, когда она не завершается революционной диктатурой, воплощение мечтаний революционеров всегда несколько усложняется и замедляется.

"В этом есть минусы и плюсы, и их рассмотрение явно не для краткого комментария – просто констатируем это как факт – и живем с этим дальше, – отмечает Евгений Дикий. – Революция – это рывок, это вспышка, это взрыв. Напряжение всех сил лучших людей страны на коротком отрезке времени и ограниченном пространстве. А дальше – эволюция. А эволюция – это всегда долго, сложно, с отчаяниями и разочарованиями у тех, кто уже давно пошел вперед и вынужден годами ждать, пока подтянутся отстающие. Годы просвещения, споров, позиционных боев, "шаг вперед — два назад", тяжелого кропотливого труда. Восемь лет назад мы своей революцией (как и предыдущими) завоевали право на эволюцию. И это уж очень много. Это уже дает нам все основания сегодня праздновать, потому что это – большая победа. Ну и чтобы дважды не вставать – все эти скоро уже почти 8 лет войны с РФ тоже именно за это. За право на нашу медленную эволюцию. И когда рано или поздно эта война перейдет снова в очень острую и очень горячую фазу (через пару недель или пару лет – мы сейчас не спрогнозируем, но само по себе это закономерно, а значит, неизбежно) – это тоже будет всего лишь за это. И да, оно того стоит".

Власть Зеленского имеет мало общего с достоинством и свободой

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала акцентирует: когда стали отмечать День Достоинства и Свободы – речь шла именно о людях, которые имели силы и желание отставить свои достоинство и свободу во время двух революций. Чтобы именно достоинство и свобода были главными чертами в государстве Украина.

"А вот то, что произошло в последние 2,5 года, с момента прихода к власти Зеленского и "слуг народа", имеет мало общего с достоинством и свободой, – считает эксперт. – Скорее наоборот. Поведение этой власти нельзя назвать достойным. Мы видим кумовство, коррупцию, постоянное покрывательство "своих" (виновников резонансных ДТП, разного рода схем, провокационных заявлений), попытки договориться с Путиным. И, наконец, вагнергейт".

Ситуация со срывом операции по задержанию вагнеровцев, в чём явно просматривается след Офиса президента, точно будет иметь продолжение, уверен Виталий Бала.

"Нашему народу более года говорили неправду, сейчас пытаются ограничить свободу слова, свободу некоторых людей. Ничем хорошим это не кончится. Если такая тенденция будет продолжаться, мы можем снова стать свидетелями серьезных протестов, – прогнозирует эксперт. – Думаю, чтобы ситуация улучшилась, следует менять власть в стране. И чем быстрее это сделать, тем лучше. Как минимум – нужны досрочные парламентские выборы. Ведь нынешнее монобольшинство сделало всё, чтобы ущемлять важные понятия как достоинство и свобода".

По мнению Виталия Балы, действующая власть явно боится людей готовых отстаивать свои достоинство и свободу. Потому и пытается сейчас раз за разом высказываться в стиле "не надо протестов, а то Путин нападет".

Эксперт резюмирует: "Мы должны дать возможность другим людям вытаскивать страну из той ямы, в которую Зеленский и Ко ее загоняют. И сделать это следует как можно скорее. Если эта власть не хочет революции, она должна для снятия напряжения идти на досрочные выборы. В идеале – не только парламентские, но и президентские. А неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости, как верно писал в книге "Архипелаг ГУЛАГ" Александр Солженицын".

В честь Дня Достоинства и Свободы первые лица государства принесли цветы к памятнику на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Как сообщал "Телеграф", появление президента Владимира Зеленского на эти мероприятиях вызвало ажиотаж у некоторых прохожих, приведя к небольшим провокациям.