Цветок-вампир: почему нельзя выращивать фиалки дома

Бытует мнение, что фиалки в доме – это плохо. Но не все так однозначно

Некоторые растения, например, как "денежные деревья", притягивают удачу и успех, другие несут негативную энергию. Фиалки же являются любимым цветком многих из нас, но некоторые народные приметы не рекомендуют держать этот цветок в своем доме.

Об этом пишет asha-teplitsa.ru.

Почему нельзя держать фиалки дома: приметы

По мнению эзотериков, выращивание фиалок дома способно разрушить личную жизнь их владельцев. Этот красивый цветок считается носителем женской энергии, поэтому мужчин фиалка постоянно "отпугивает". То же касается и держание цветка одинокими представительницами прекрасного пола — выйти замуж им будет сложнее. А фиалка, находящаяся у одиноких мужчин, будет "ревновать" потенциальных невест.

Фиалку часто называют цветком-вампиром. Она может высасывать у домочадцев жизненную энергию, после чего жильцы ощущают нехватку сил, становятся подавленными и бесхарактерными, страдают от бессонницы.

Такие цветы также считают могильными. Раньше их высаживали на кладбище, чтобы успокоить души усопших.

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Стоит ли доверять приметам, связанных с фиалками

Нет никаких доказательств того, что в семье, где растет цветок, возникает больше ссор и конфликтных ситуаций, что приводят к расставаниям. А вот приметы о том, что фиалка высасывает энергию, имеет свое научное обоснование. Дело в том, что днем цветок выделяет кислород, а в ночное время — углекислый газ, вредный для организма людей. Поэтому совет: не держите фиалку в спальне, тем более возле кровати. Переставьте цветок на кухню или в залу.

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