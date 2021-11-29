Субсидия и перерасчет пенсий без бюрократии: "Дия" расширила список услуг

Новые возможности сокращают количество и время бумажной волокиты

В Украине расширился спектр предоставляемых на портале "Дия" услуг, связанных с документацией. Теперь оформить субсидию или попросить о перерасчете пенсии станет более удобно.

Про обновление сообщили на официальном сайте "Дии", передает "Телеграф".

Презентация состоялась во время Online Summit. По заверениям руководителя Минцифры Михаила Федорова, список услуг портала пополнился на целых семь позиций.

Среди основных министр выделяет:

оформление субсидии (Подается заявление, которое заверяется квалифицированной электронной подписью. Обращение будет отправлено в соответствующие органы соцзащиты. Если субсидия назначена и у человека не поменялся уровень доходов, она будет продлена автоматически);

(Подается заявление, которое заверяется квалифицированной электронной подписью. Обращение будет отправлено в соответствующие органы соцзащиты. Если субсидия назначена и у человека не поменялся уровень доходов, она будет продлена автоматически); назначение, а также перерасчет пенсий (Заполняется анкета, загружаются требуемые документы и отправляется заявка. К слову, пакет документов, необходимый для этой процедуры, был специально сокращен);

(Заполняется анкета, загружаются требуемые документы и отправляется заявка. К слову, пакет документов, необходимый для этой процедуры, был специально сокращен); получение справок ОК-5 и ОК-7 — о трудовом и страховом стаже;

— о трудовом и страховом стаже; "заказ" выписки из реестра застрахованных лиц ;

; возможность в краткие сроки получить выписку о доходах пенсионера.

Большинство из этих документов будут пересланы в электронном виде на указанный вами адрес почты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала декабря через "Дию" можно будет попробовать изменить место жительства в онлайн-режиме. Однако разработчики предупреждают, что изначально смена места регистрации находится в тестовом режиме, поэтому с сервисом возможны неполадки.