Пресс-марафон Зеленского, выходка Лероса и похороны Омельченко: главные события ноября глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)

Самые важные новости и актуальные обзоры событий, произошедшие в ноябре.

В конце каждого месяца "Телеграф" подводит его итоги, публикуя самые интересные и важные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.

Митинг "антивакцинаторов"

Последний месяц ноября 2021 года запомнится украинцам ужесточением карантина и введением ограничений для невакцинированных граждан. На фоне роста заболеваемости коронавирусом несколько сотен украинцев вышли на протест против вакцинации.

3 ноября люди без масок и соблюдения социальной дистанции митинговали под стенами Верховной Рады. Противники вакцинации принесли с собой плакаты с надписями "Скажи нет обязательной вакцинации", "Скажи нет Covid-паспортам", "Скажи нет Covid-фашизму". Участники митинга перекрыли центральные улицы Киева, в городе образовались пробки.

Среди митингующих была замечена и экс-нардеп Надежда Савченко.

Под Радой прошел митинг "антивакцинаторов"

Митингующие принесли с собой плакаты

Вакцинация должна быть выбором, настаивали протестующие

Скандалы в Верховной Раде

В украинском парламенте в этом месяце снова не обошлось без скандалов. Так, снова отличился народный депутат Гео Лерос.

4 ноября, выступая с трибуны Верховной Рады, он продемонстрировал средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Нардеп Гео Лерос попал в центр скандала в Верховной Раде

Гео Лерос показывает средний палец в сторону Владимира Зеленского

Скорей всего такой жест был адресован и Андрею Ермаку

Чуть позже на этом же заседании президент представлял нардепам нового министра обороны и напоролся на протест. Депутаты от "Евросолидарности" встретили главу государства с плакатами "Дай стране кислород", "Зе, почему слил операцию "вагнеровцев", а также призывами вернуть якобы украденные с олигархом Игорем Коломойским 40 млн долларов. Впрочем, Зеленский сделал вид, что не заметил огромные баннеры и выступил с речью.

Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде

Депутаты устроили протест

Президент сделал вид, что не заметил плакатов

В этот же день депутаты одним махом обновили состав Кабмина, проголосовав за четырех новых министров. На посту первого вице-премьера и министра экономики Украины утвердили Юлию Свириденко, которая заменила Алексея Любченко. Министром обороны Украины утвердили Алексея Резникова, а министром по стратегическим отраслям промышленности Украины стал Павел Рябикин. Кроме того, на данном заседании назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко

Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр промышленности Украины Павел Рябикин

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Массовая вакцинация

После того, как в Киеве ужесточили карантин и ввели ограничения для невакцинированных, желающих получить прививку стало больше. В воскресенье, 7 ноября, столица побила рекорды по посещаемости центров массовой вакцинации. Киевляне выстраивались в многометровые очереди, ожидая своей прививки. Многие были без масок, и откровенно сознавались, что на вакцинацию пришли из-за введенных ограничений.

С 1 ноября Киев перешел в "красную" зону

Некоторые даже в очереди на вакцинацию умудрились ходить без масок

Очередь на вакцинацию в Киеве

Кроме того, в Киеве недалеко от здания Верховной Рады депутаты организовали пункт вакцинации от COVID-19. Новый пункт прививок от "короны" открыли в отеле "Национальный". Однако в первый день работы пункта самих народных избранников там особо не заметили.

Пункт вакцинации в отеле "Национальный"

Новый пункт вакцинации от COVID-19 в Киеве

Новый пункт вакцинации от COVID-19 в Киеве

День достоинства и свободы

21 ноября Украина отмечала День достоинства и свободы. По этому случаю во всех городах почтили память погибших во время Революции Достоинства. Не стали исключением и первые лица государства, принесшие цветы к памятнику на Аллее Героев Небесной Сотни.

Память погибших почтили председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с коллегами по парламенту Михаилом Радуцким, Александром Корниенко.

Во многих городах почтили память погибших во время Революции Достоинства

Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве

Первые лица государства почтили память героев Небесной сотни

Михаил Радуцкий, Александр Корниенко

Появление Владимира Зеленского на мемориальных мероприятия в Киеве, посвященных Дню достоинства и свободы, вызвало ажиотаж у некоторых прохожих. Это привело к небольшим провокациям.

Владимир Зеленский вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем принес к мемориалу белые лампады. Некоторые присутствующие в толпе пытались донести до президента свою критику и позицию. Правда, неизвестно, слышал ли крики из толпы сам Владимир Зеленский, ведь это произошло, когда кортеж президента уже готовился уезжать с Майдана Независимости. Как показало расследование "Украинской правды", вместе с Ермаком президент на вертолете спасателей улетел в резиденцию "Синегоры" в Карпатах. Ермак в тот день отмечал 50-летие.

Владимир Зеленский на аллее героев Небесной сотни

Владимир Зеленский принес к мемориалу белые лампады

В этот же день вечером состоялось шествие посвящено памяти Героев Небесной Сотни. На Майдане Независимости собралось немало желающих почтить память погибших во время Революции Достоинства. На площади выставили иллюминированные щиты с историями майдановцев.

Людей пришло довольно много

На площади выставлены иллюминированные щиты с историями майдановцев

Люди почтили память погибших

Но снова не обошлось без провокаций — люди принесли плакаты с надписями "Одна-единственная соборная Украина", "Воюй с Россией, а не с патриотами", "Украина имеет значение", "Молодь с независимостью не шутит", "Патриоты — не враги". Но больше всего наделал переполоху огромный баннер с портретами президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака.

Его разместили на ТЦ "Глобус". "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство", — гласила надпись на баннере.

Выставка плакатов

Баннер на ТЦ "Глобус"

Чуть позже участники акции двинулись к зданию Офиса президента на Банковую улицу. Однако там их уже ждали силовики. Протестующие кричали слова "ганьба", "пропускай", "полиция с народом" и даже вспомнили популярное во времена Майдана "банду геть". Но противостояние длилось недолго и после того, как ко входу в ОП прорваться не удалось, митингующие остановились и начали петь гимн Украины.

Силовики возле ОПУ

Силовики возле ОПУ

Протестующие двинулись к ОПУ

Первый снег

23 ноября украинцев порадовал первый снег. Но киевляне радовались не долго, так как традиционно со снегом пришла новая напасть — город остановился в пробках.

Очевидно, что далеко не все успели "переобуть" свой автомобиль на зимнюю резину, поскольку проблемы с движением наблюдались во всех районах города.

23 ноября в Киеве выпал первый снег

Снег в Киеве

Город остановился в пробках

Пробки в Киеве

Пресс-марафон Зеленского

В конце месяца произошло еще одно событие, которое еще долго будут обсуждать.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон, посвященный экватору его каденции. Событие анонсировали менее чем за сутки до начала и позвали всего 30 представителей СМИ.

Журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон президента, устроили акцию протеста под стенами коворкинга "Creative State Arsenal". Протестующие нарисовали плакаты, на которых изобразили тематические лозунги и призывы к главнокомандующему.

Представители СМИ, которых не допустили на конференцию

Журналисты пытались донести свои вопросы с помощью плакатов

Возмущенные журналисты под стенами коворкинга

Первоначально встреча была рассчитана на 3 часа. В итоге общение с журналистами продлилось почти 6 часов.

В ходе беседы президент сделал несколько резонансных заявлений, рассказав о госперевороте с якобы участием Ахметова и деле "вагнеровцев".

Прощание с бывшим мэром Киева Омельченко

29 ноября в Киеве попрощались с бывшим мэром столицы Александром Омельченко, который умер 25 числа. У экс-мэра столицы диагностировали коронавирус на фоне ряда сопутствующих болезней и госпитализировали. Более двух недель врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Отпевали Омельченко в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, прощались – в колонном зале КГГА.

На церемонии прощания были родные Омельченко, мэр Киева Виталий Кличко, депутаты Киевсовета, политики и другие.

Бывший мэр Киева умер 25 ноября

Траурное мероприятие организовано в Колонной зале КГГА

Виталий Кличко тоже пришел попрощаться

Фото: корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.