Пресс-марафон Зеленского, выходка Лероса и похороны Омельченко: главные события ноября глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
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Самые важные новости и актуальные обзоры событий, произошедшие в ноябре.
В конце каждого месяца "Телеграф" подводит его итоги, публикуя самые интересные и важные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.
Митинг "антивакцинаторов"
Последний месяц ноября 2021 года запомнится украинцам ужесточением карантина и введением ограничений для невакцинированных граждан. На фоне роста заболеваемости коронавирусом несколько сотен украинцев вышли на протест против вакцинации.
3 ноября люди без масок и соблюдения социальной дистанции митинговали под стенами Верховной Рады. Противники вакцинации принесли с собой плакаты с надписями "Скажи нет обязательной вакцинации", "Скажи нет Covid-паспортам", "Скажи нет Covid-фашизму". Участники митинга перекрыли центральные улицы Киева, в городе образовались пробки.
Среди митингующих была замечена и экс-нардеп Надежда Савченко.
Скандалы в Верховной Раде
В украинском парламенте в этом месяце снова не обошлось без скандалов. Так, снова отличился народный депутат Гео Лерос.
4 ноября, выступая с трибуны Верховной Рады, он продемонстрировал средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.
Чуть позже на этом же заседании президент представлял нардепам нового министра обороны и напоролся на протест. Депутаты от "Евросолидарности" встретили главу государства с плакатами "Дай стране кислород", "Зе, почему слил операцию "вагнеровцев", а также призывами вернуть якобы украденные с олигархом Игорем Коломойским 40 млн долларов. Впрочем, Зеленский сделал вид, что не заметил огромные баннеры и выступил с речью.
В этот же день депутаты одним махом обновили состав Кабмина, проголосовав за четырех новых министров. На посту первого вице-премьера и министра экономики Украины утвердили Юлию Свириденко, которая заменила Алексея Любченко. Министром обороны Украины утвердили Алексея Резникова, а министром по стратегическим отраслям промышленности Украины стал Павел Рябикин. Кроме того, на данном заседании назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.
Массовая вакцинация
После того, как в Киеве ужесточили карантин и ввели ограничения для невакцинированных, желающих получить прививку стало больше. В воскресенье, 7 ноября, столица побила рекорды по посещаемости центров массовой вакцинации. Киевляне выстраивались в многометровые очереди, ожидая своей прививки. Многие были без масок, и откровенно сознавались, что на вакцинацию пришли из-за введенных ограничений.
Кроме того, в Киеве недалеко от здания Верховной Рады депутаты организовали пункт вакцинации от COVID-19. Новый пункт прививок от "короны" открыли в отеле "Национальный". Однако в первый день работы пункта самих народных избранников там особо не заметили.
День достоинства и свободы
21 ноября Украина отмечала День достоинства и свободы. По этому случаю во всех городах почтили память погибших во время Революции Достоинства. Не стали исключением и первые лица государства, принесшие цветы к памятнику на Аллее Героев Небесной Сотни.
Память погибших почтили председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с коллегами по парламенту Михаилом Радуцким, Александром Корниенко.
Появление Владимира Зеленского на мемориальных мероприятия в Киеве, посвященных Дню достоинства и свободы, вызвало ажиотаж у некоторых прохожих. Это привело к небольшим провокациям.
Владимир Зеленский вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем принес к мемориалу белые лампады. Некоторые присутствующие в толпе пытались донести до президента свою критику и позицию. Правда, неизвестно, слышал ли крики из толпы сам Владимир Зеленский, ведь это произошло, когда кортеж президента уже готовился уезжать с Майдана Независимости. Как показало расследование "Украинской правды", вместе с Ермаком президент на вертолете спасателей улетел в резиденцию "Синегоры" в Карпатах. Ермак в тот день отмечал 50-летие.
В этот же день вечером состоялось шествие посвящено памяти Героев Небесной Сотни. На Майдане Независимости собралось немало желающих почтить память погибших во время Революции Достоинства. На площади выставили иллюминированные щиты с историями майдановцев.
Но снова не обошлось без провокаций — люди принесли плакаты с надписями "Одна-единственная соборная Украина", "Воюй с Россией, а не с патриотами", "Украина имеет значение", "Молодь с независимостью не шутит", "Патриоты — не враги". Но больше всего наделал переполоху огромный баннер с портретами президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака.
Его разместили на ТЦ "Глобус". "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство", — гласила надпись на баннере.
Чуть позже участники акции двинулись к зданию Офиса президента на Банковую улицу. Однако там их уже ждали силовики. Протестующие кричали слова "ганьба", "пропускай", "полиция с народом" и даже вспомнили популярное во времена Майдана "банду геть". Но противостояние длилось недолго и после того, как ко входу в ОП прорваться не удалось, митингующие остановились и начали петь гимн Украины.
Первый снег
23 ноября украинцев порадовал первый снег. Но киевляне радовались не долго, так как традиционно со снегом пришла новая напасть — город остановился в пробках.
Очевидно, что далеко не все успели "переобуть" свой автомобиль на зимнюю резину, поскольку проблемы с движением наблюдались во всех районах города.
Пресс-марафон Зеленского
В конце месяца произошло еще одно событие, которое еще долго будут обсуждать.
26 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон, посвященный экватору его каденции. Событие анонсировали менее чем за сутки до начала и позвали всего 30 представителей СМИ.
Журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон президента, устроили акцию протеста под стенами коворкинга "Creative State Arsenal". Протестующие нарисовали плакаты, на которых изобразили тематические лозунги и призывы к главнокомандующему.
Первоначально встреча была рассчитана на 3 часа. В итоге общение с журналистами продлилось почти 6 часов.
В ходе беседы президент сделал несколько резонансных заявлений, рассказав о госперевороте с якобы участием Ахметова и деле "вагнеровцев".
Прощание с бывшим мэром Киева Омельченко
29 ноября в Киеве попрощались с бывшим мэром столицы Александром Омельченко, который умер 25 числа. У экс-мэра столицы диагностировали коронавирус на фоне ряда сопутствующих болезней и госпитализировали. Более двух недель врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
Отпевали Омельченко в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, прощались – в колонном зале КГГА.
На церемонии прощания были родные Омельченко, мэр Киева Виталий Кличко, депутаты Киевсовета, политики и другие.
Фото: корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
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