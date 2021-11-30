Укр

Сравняли с Чадом и КНДР: The New York Times интересно обозначило Крым на карте

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Американская газета выпустила странную карту мира Новость обновлена 30 ноября 2021, 09:18
Американская газета выпустила странную карту мира

Издание раскритиковали за двойные стандарты

Известное американское издание The New York Times попало под шквал критики пользователей сети за публикацию карты Украины без Крыма. Газету обвинили в двойных стандартах.

Известно, что Украину без Крыма The New York Times изобразило на интерактивной карте по отслеживанию коронавируса. Украина на картинке изображена красным цветом, тогда как Крым серым и без контуров.

Границы Украины на интерактивной карте The New York Times
Границы Украины на интерактивной карте The New York Times

Пользователи сети не смогли пройти мимо этой неоднозначности в определении границ украинских территорий. Дискуссия развернулась в Twitter и в сторону американской газеты прилетело множество обвинений в двойных стандартах.

Следует отметить, что некоторые пользователи пытались оправдать The News York Times, отмечая при этом, что интерактивная карта касается только коронавируса, а актуальные данные по заболеваемости в Крыму предоставляют только оккупационные власти. Именно это, по мнению некоторых граждан, и послужило причиной неопределенности в вопросе с Крымом на интерактивной карте.

Стоит отметить, что кое-кому вообще показалось, что на картинке Крым "утонул", ведь серый цвет почти слился с белым, которым издание обозначило Черное море. Это породило несколько саркастических шуток.

Добавим, что таким же неопределенным серым цветом на карте The New York Times обозначили Чад, Иран, Таджикистан и Северную Корею.

Это далеко не первый случай, когда карту Украины публикуют без оккупированного Крыма — до этого в скандал встрял сервис BlaBlaCar. Такое положение дел они объяснили технической ошибкой.

Также "Телеграф" сообщал, что россияне не на шутку разозлились из-за карты Евро-2024, которую УЕФА представила с украинским Крымом и разрисованной в цвета американского флага Россией.

Теги:
#Украина #Скандал #Крым #The New York Times #Карта мира
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