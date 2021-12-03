Солнечное затмение 4 декабря: запреты и ритуалы этого дня

Его полная фаза будет продолжаться 1 минуту 54 секунды

В субботу, 4 декабря, в полярных регионах планеты произойдет полное солнечное затмение, которое, к сожалению, не будет видно в Украине, но за ним можно будет наблюдать в Антарктиде, Африке и Австралии. Это будет последним солнечным затмением в 2021 году. Интересно, что это космическое события произойдет с еще одним явлением — новолунием. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать во время декабрьского новолуния.

"Телеграф" рассказывает об особенностях полного солнечного затмения 4 декабря, а также о том, какой ритуал можно провести для формирования в своей жизни положительных событий в будущем.

Солнечное затмение в декабре-2021: дата и время

Пик полного солнечного затмения состоится в 9:34 по киевскому времени. Длится оно будет 1 минуту 54 секунды.

Что нельзя делать в солнечное затмение 4 декабря

По словам астролога Елены Мун, в этот период нельзя ссориться и злиться. Провокаций сейчас очень много, а люди вспыхивают как спички. Старайтесь сократить общение, особенно с неуравновешенными личностями. Игнорируйте выпады в свой адрес: энергии и так мало, незачем ее сливать в ненужные конфликты. Лучше вообще побольше молчать 4 декабря: можно наболтать лишнего и сморозить глупость.

В дни затмений нельзя стричься, проводить операции, манипуляции со внешностью. Также будьте осторожны в транспорте: повышается риск ДТП.

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Не принимайте серьезных решений: мышление не на высоте в этот день. Отказ от алкоголя, излишеств.

Ритуалы в солнечное затмение 4 декабря

Астролог советует в этот особенный день планировать и составлять списки дел на будущее. Стоит выбирать ту сферу жизни, которую хотите качественно улучшить, и прописывать прям по пунктам шаги по достижению собственной цели. Зажгите свечу для настройки и дополнительной энергии.

В этот день закладываются энергии на много лет: пусть это будет хорошее настроение и приятные события!

Справка: Затмение — это временное закрытие света небесного тела другим. Например, когда Луна закрывает свет Солнца, в результате чего на некоторые части Земли падает тень.

Последнее затмение над Антарктидой произошло 23 января 2003 года, а следующее прогнозируют в 2039 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в декабре состоится самая большая геомагнитная буря, а также как от нее уберечься.