Укр

Суд Италии поставил точку по делу Маркива: нацгвардейца окончательно оправдали

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Виталий Маркив Новость обновлена 09 декабря 2021, 19:31
Виталий Маркив

Все претензии к Украине также были сняты

В деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в убийстве итальянского журналиста на Донбассе, наконец-то поставили точку. Так, Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинца.

Как сообщил в четверг, 9 декабря, бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, занявший шестое место в рейтинге "Телеграфа", в Риме наконец-то закрыли дело Маркива.

"Только что в Риме завершилось рассмотрение кассационной жалобы по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Несмотря на давление и попытки отменить оправдательный приговор — суд последней инстанции оставил решение в силе. Это точка в многолетней борьбе за справедливость! Слава Украине и слава нашим воинам!", — написал экс-министр.

Информацию об этом также подтвердили в МВД. На сайте ведомства говорится, что Верховный кассационный суд Рима отклонил все ходатайства стороны обвинения и оставил в силе оправдательный приговор апелляционного суда для украинского гвардейца Виталия Маркива. Кроме того, были сняты все претензии к Украине.

Напомним, украинский гвардеец Виталий Маркив был задержан в Италии в 2017 году, а в 2019 году получил приговор в 24 года за решеткой по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли на Донбассе, которое произошло еще в 2014 году. При этом украинские власти на всех уровнях пытались доказать, что никаких доказательств против Маркива нет и следует учесть, что Рокелли поехал в зону АТО незаконно, ведь в то время действовал запрет для прессы. В результате 3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана признал нацгвардейца невиновным, но и этот факт пыталась обжаловать сторона обвинения.

Ранее сообщалось, что четыре года спустя после убийства бывшего депутата Госдумы РФ объявили приговор для пособий убийства. Одного из них оправдали.

Теги:
#Италия #МВД #Верховный суд #Арсен Аваков #Виталий Маркив
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