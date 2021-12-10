Укр

Приехали к другу в Швецию: известны подробности об украинцах, которые хотели убить криминального авторитета в ЕС

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Украинцы были бывшими военными Новость обновлена 10 декабря 2021, 09:47
Украинцы были бывшими военными

Трое возможных киллеров из Украины не признают свою вину в подготовке покушения

Так называемые киллеры из Украины, видео задержания которых на заправке в Швеции всколыхнуло сеть, не признают свою вину.

Об этом сообщает местное издание Aftonbladet, именуя спецоперацию сверхсекретной, а задержанную троицу — "эскадроном смерти из Украины".

СМИ, ссылаясь на адвокатов задержанных граждан Украины, один из которых — 30-летний киевлянин с видом на жительство в Швеции, а двое других также ранее проживали в этой европейской стране, пишут, что все трое свою причастность к подготовке убийства отрицают. Однако райсуд Норртелье постановил заключить их под стражу на время расследования.

Не исключается, что двоих граждан Украины (40-летние мужчины, прилетевшие к 30-летнему другу и его жене в Стокгольм) депортируют на родину.

По версии следствия, за неделю до предполагаемого убийства украинцы прибыли в ЕС и якобы начали подготовку. Цель — некий криминальный авторитет, имя которого не раскрывают. 

Говорят, что когда "киллеры" прибыли в аэропорт, в Национальном оперативном управлении полиции (Noa) их уже ждали и установили слежку. Что было далее, можно увидеть на видео момента задержания на АЗС.

Ранее мы публиковали первое видео с места покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, машину которого обстреляли из автоматов в лесополосе под Киевом.

Теги:
#Швеция #Задержание #Резонанс #Киллеры
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