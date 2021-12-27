Укр

Кто-то остался без подарков: в Украине за сутки изъяли сотни новеньких iPhone

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Украину пытались незаконно ввести почти 400 гаджетов Apple
В Украину пытались незаконно ввести почти 400 гаджетов Apple

Лишь часть из изъятых устройств оценили в 7 миллионов гривен

Около 400 новеньких гаджетов Apple в течение суток, 25 декабря, пытались незаконно ввести на территорию Украины. Все устройства были обнаружены и изъяты сотрудниками Государственной пограничной службы.

Как сообщила в Facebook пресс-служба ведомства, первую незаконную партию из 80 устройств пытались ввезти в Украину двое наших граждан. Один из них вез 40 единиц "яблочной" продукции из Венгрии через пункт пропуска "Тиса". А другой в рюкзаке пытался провести 10 планшетов и 27 смартфонов Apple. Правонарушитель заявил, что гаджеты не его, а коробку с устройствами он вез как передачу.

В тот же день незаконная партия новых мобильных телефонов Apple была задержана в аэропорту "Киев". Мужчина, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов, вез с собой 38 устройств, которые разместил в карманах собственной одежды отдельно от заводских коробок.

Больше всего телефонов в течение суток пытались ввести в Украину через международный аэропорт "Одесса". Там пограничники изъяли 200 девайсов Apple, которые также пытались ввезти из ОАЭ. Этот случай примечателен еще и тем, что водитель вел себя крайне агрессивно и пытался быстрее покинуть территорию аэропорта. Общая их стоимость составляет более 7 миллионов гривен.

Только часть изъятой продукции Apple оценили в 7 миллионов гривен
Только часть изъятой продукции Apple оценили в 7 миллионов гривен

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая официальная поставка смартфонов Apple 13 поколения попала в Украину 9 октября. Тогда в нашу страну ввезли 8 тысяч гаджетов.

Теги:
#Apple #Контрабанда #Арест #Мобильные телефоны #Погранслужба
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