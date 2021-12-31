Укр

Помощница замминистра Тишкун прокомментировала скандал с фото в откровенном платье и Садовым

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Кристина Тишкун – обладательница откровенного платья Новость обновлена 31 декабря 2021, 17:38
Кристина Тишкун – обладательница откровенного платья

Тишкун подчеркнула, что не занимает должность помощницы бывшего заместителя Гарбарука

Помощница заместителя министра образования Кристина Тишкун, которая "засветилась" в слишком откровенном платье на рабочей встрече во львовском городском совете и вызвала большой скандал, в итоге повлекший за собой увольнение Игоря Гарбарука, впервые прокомментировала выбор наряда.

Кристина Тишкун на рабочей встрече в горсовете Львова
Кристина Тишкун на рабочей встрече в горсовете Львова

Как рассказала сама 27-летняя женщина во время эфира на одном из украинских телеканалов, она не является государственным служащим и не занимает должность помощницы заместителя Министерства образования. С Игорем Гарбаруком ее связывают исключительно дружеские отношения, ведь долгое время они работали над одним медийным проектом, где сама Тишкун была куратором, а экс-заместитель — идеологом.

По ее словам, она не планировала посещать никакие официальные встречи во Львове. В канун Рождества, просто решила провести время с друзьями, в список которых входит и Гарбарук. А когда узнала, что он едет на встречу с мэром Львова Андреем Садовым, сразу захотела познакомиться с ним лично, ведь давно увлекается его профессионализмом и довольно давно ему импонирует.

Обладательница откровенного платья отмечает, что фотография была сделана как раз таки в память о встрече.

Тишкун призналась, что, на первый взгляд, фото действительно выглядит очень провокативным и она часто сталкивается с тем, что ее оценивают исключительно по внешнему виду, но женщина готова бороться и отстаивать свою точку зрения.

В заключение Тишкун добавила, что увольнение Игоря Гарбарука с занимаемой должности их дальнейшей дружбе никак не помешало.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в скандал попала еще одна украинская красавица — претендентка на звание "Мисс Украина". Девушка грубо нарушила правила дорожного движения и похвасталась этим в соцсетях.

Теги:
#Скандал #Львов #Увольнение #Горсовет #Сукня
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