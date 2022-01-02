"Не имел ничего против русских, пока они не полезли в Украину": реакция на день рождения Степана Бандеры

У российских чиновников шествие в честь Бандеры вызвало панику

В Киеве в субботу, 1 января, в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры — лидера Организации украинских националистов — провели традиционное факельное шествие. Мероприятие собрало около полтысячи людей и стало очень обсуждаемым в соцсетях.

Как общество отреагировало на день рождения лидера ОУН и чем факельное шествие "насолило" России, выяснял "Телеграф".

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Стоит отметить, что украинские общественные деятели и журналисты вспомнили о лидере ОУН множество положительных качеств, вместе с тем отметив, что были вещи, в которых Бандера мог ошибаться.

Так, главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов напомнил трагическую историю семьи Бандеры и рассказал, за что лидера ОУН бросили в тюрьму. Но при этом, пишет журналист, этот человек сделал очень многое для украинской свободы.

"Можно найти много поводов для критики Степана Бандеры, но человека нужно измерять его поступками и его способностью отдать жизнь за идеалы, которые отвечают интересам его народа. И борьба с его именем на украинских флагах продолжается", — резюмировал Бутусов.

А журналист Александр Михельсон в день рождения Бандеры обратился к россиянам. Он привел несколько аргументов в пользу того, что лидер ОУН не был русофобом да и вообще ничего против россиян не имел, пока они не ворвались в Украину.

"Степан Андреевич Бандера, сын священника, вообще никогда ничего не имел против "мацкалей". Вот от слова "совсем". Он имел другое мнение: что украинцы — нация ничем не хуже других, и имеет право на свое государство… Степан Бандера вообще никогда ничего не имел против вас, пока ваши "деды-воевали" не приперлись в Западную Украину в 1939 году, и не устроили там такое, что поляки просто смотрели в лорнеты и о***невали "а что, так можно было?"", — написал Михельсон.

Своими мыслями также поделился режиссер и экс-пленник Кремля Олег Сенцов, отметив, что если бы Андреевич дожил до наших времен, то сильно бы удивился и обрадовался, потому что многое, о чем он мечтал, уже сбылось.

В то же время, как и ожидалось, реакция российской стороны на шествие в честь Степана Бандеры была крайне негативной. В частности, так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что шествие в Киеве "демонстрирует нацистскую сущность киевского режима".

"Бандеровщина — это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути, это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства", — написал Аксенов в Telegram.

Напомним, что в Украине песня "Батько наш Бандера" стала хитом, после того, как новость о флешмобе украинских школьников распространили многие СМИ. При этом песня стала популярной не только в нашей стране, но и за рубежом. Она звучала на многочисленных мероприятиях и ее даже пели народные депутаты под куполом Верховной Рады.

Однако не всем песня пришлась по душе, так например соцсеть Фейсбук из-за нее даже блокировала аккаунт Львовской национальной капеллы "Дударик".