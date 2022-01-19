Укр

"Нырнул…в теплую кровать!" Как соцсети отреагировали на давнюю традицию по случаю Крещения

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
29
Давняя народная традиция на Крещение может выглядеть даже так
Давняя народная традиция на Крещение может выглядеть даже так

Украинцы традицию ныряния в прорубь на Крещение воспринимают с юмором.

В Украине 19 января отмечают большой православный праздник — Крещение, которое в этом году пришлось на будний день. По многолетней традиции украинцы в этот день не только святят воду в церкви, но и отправляются на водоемы, чтобы нырнуть в прорубь. Люди верят, что это придаст им здоровья на целый год.

Не секрет, что большинство из тех, кто погрузился в ледяную воду по случаю Крещения Господня, спешат выложить свое достижение на страницах в соцсетях. Это вызывает множество реакций и становится прекрасной темой для обсуждений и шуток. Не обходится народная традиция и без шуток и фотожаб.

"Телеграф" по этому поводу собрал подборку лучших реакций соцсетей по поводу крещенских купаний.

Слухи об омолаживающем эффекте ледяной воды ходят в обществе давно, а если нырнуть в прорубь на Крещение — эффект обещают еще лучше. Но это не точно.

Не забыли граждане и о многолетней традиции съемок в прорубях Украины. Здесь уместно вспомнить фразу: "Не сфотографировался — не нырял"

А вот некоторые граждане придерживаются совершенно иного мнения относительно народной традиции на Крещение и предпочитают нырять в тепленькую кровать, а не в прорубь с ледяной водой.

И, конечно же, ни один праздник Крещения с его традицией купаться в ледяной воде не обходится без упоминания фильма "Титаник", где для главного героя все завершилось крайне трагически.

Напомним, что в Православной церкви Украины развенчали миф о популярном обряде на Крещение, отметив, что ныряние в прорубь грехи не смывает.

Теги:
#Традиции #Моржевание #Крещение Господне #Мемы #Прорубь #Фотожабы #19 января
Ситуация у здания суда
Киев
Перед судом по делу Порошенко в Киеве начались жесткие столкновения (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ситуация у здания суда
Перед судом по делу Порошенко в Киеве начались жесткие столкновения (видео)
Дата публикации
Категория
Крещение в Киеве
Как украинцы празднуют Крещение: видео с высоты
Дата публикации
Категория
В 2022 году кредиты на жилье под 5% смогут получить около 30 тысяч граждан
В Украине запускают ипотеку под 5%, но получить ее не так просто: какие нюансы нужно знать
Дата публикации
Категория
У Сейшельских островов с Украиной - безвиз
СМИ нашли доказательства отдыха семьи Зеленского на Сейшелах: расследование (видео)
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко выступает перед сторонниками с крыльца Печерского райсуда Киева 17 января
В Киеве судят Порошенко: онлайн-трансляция, видео и реакция соцсетей