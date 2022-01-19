"Нырнул…в теплую кровать!" Как соцсети отреагировали на давнюю традицию по случаю Крещения

Украинцы традицию ныряния в прорубь на Крещение воспринимают с юмором.

В Украине 19 января отмечают большой православный праздник — Крещение, которое в этом году пришлось на будний день. По многолетней традиции украинцы в этот день не только святят воду в церкви, но и отправляются на водоемы, чтобы нырнуть в прорубь. Люди верят, что это придаст им здоровья на целый год.

Не секрет, что большинство из тех, кто погрузился в ледяную воду по случаю Крещения Господня, спешат выложить свое достижение на страницах в соцсетях. Это вызывает множество реакций и становится прекрасной темой для обсуждений и шуток. Не обходится народная традиция и без шуток и фотожаб.

"Телеграф" по этому поводу собрал подборку лучших реакций соцсетей по поводу крещенских купаний.

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Слухи об омолаживающем эффекте ледяной воды ходят в обществе давно, а если нырнуть в прорубь на Крещение — эффект обещают еще лучше. Но это не точно.

Не забыли граждане и о многолетней традиции съемок в прорубях Украины. Здесь уместно вспомнить фразу: "Не сфотографировался — не нырял"

А вот некоторые граждане придерживаются совершенно иного мнения относительно народной традиции на Крещение и предпочитают нырять в тепленькую кровать, а не в прорубь с ледяной водой.

И, конечно же, ни один праздник Крещения с его традицией купаться в ледяной воде не обходится без упоминания фильма "Титаник", где для главного героя все завершилось крайне трагически.

Напомним, что в Православной церкви Украины развенчали миф о популярном обряде на Крещение, отметив, что ныряние в прорубь грехи не смывает.