Вместо цен стали падать фонари: в Крыму столб рухнул прямо женщине на голову (видео)

Металлическая конструкция серьезно травмировала прохожую

На одной из улиц временно оккупированного Симферополя фонарь упал женщине прямо на голову. Инцидент с травмированием здешней жительницы попал на видео.

Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Крым и Севастополь", событие произошло в Пионерском переулке во вторник, 18 января.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что фонарь упал прямо на женщину, которая в этот момент проходила рядом с ним. Железная конструкция разбила крымчанке голову, в результате чего она была дезориентирована и упала лицом прямо на проезжую часть.

К счастью, рядом находились другие прохожие, которые сразу вызвали на место происшествия экстренную медицинскую помощь и наблюдали за состоянием травмированной. Помогать подняться на ноги не спешили, ведь, по словам автора видео, побоялись спровоцировать кровоизлияние.

Спустя небольшой промежуток времени на место происшествия прибыли врачи, которые доставили пострадавшую в медицинское учреждение.

В Симферополе фонарь упал на голову женщине

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре металлическая рекламная конструкция супермаркета АТБ из-за мощного порыва ветра упала прямо на прохожего. К счастью, обошлось без серьезных травм, и от госпитализации мужчина отказался.