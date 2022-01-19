Вместо цен стали падать фонари: в Крыму столб рухнул прямо женщине на голову (видео)
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Металлическая конструкция серьезно травмировала прохожую
На одной из улиц временно оккупированного Симферополя фонарь упал женщине прямо на голову. Инцидент с травмированием здешней жительницы попал на видео.
Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Крым и Севастополь", событие произошло в Пионерском переулке во вторник, 18 января.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, что фонарь упал прямо на женщину, которая в этот момент проходила рядом с ним. Железная конструкция разбила крымчанке голову, в результате чего она была дезориентирована и упала лицом прямо на проезжую часть.
К счастью, рядом находились другие прохожие, которые сразу вызвали на место происшествия экстренную медицинскую помощь и наблюдали за состоянием травмированной. Помогать подняться на ноги не спешили, ведь, по словам автора видео, побоялись спровоцировать кровоизлияние.
Спустя небольшой промежуток времени на место происшествия прибыли врачи, которые доставили пострадавшую в медицинское учреждение.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре металлическая рекламная конструкция супермаркета АТБ из-за мощного порыва ветра упала прямо на прохожего. К счастью, обошлось без серьезных травм, и от госпитализации мужчина отказался.
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