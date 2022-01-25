“Русский хлеб” и другие: Украина разрешила хлебозаводам из ОРДЛО и Крыма покупать газ по цене втрое ниже рынка

Украинские чиновники разрешили предприятиям оккупированных территорий покупать дешевый украинский газ

Из-за рекордного роста цен на природный газ в 2021 году украинские производители хлебопродуктов обратились за помощью к государству. Последнее, в свою очередь, пообещало пекарям природный газ украинской добычи по льготной цене. Но вышло так, что дешевый украинский газ для своих нужд могут приобрести предприятия, вот уже более 7 лет находящиеся на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Дешевый газ на хлеб для оккупантов

На этот любопытный факт обратила внимание журналистка Анна Ковальчук, отметив на своей страничке в Facebook, что приказом №3 от 5 января 2022 года МинАПК утвердил перечень предприятий, производящий социально значимые продукты.

"Очень сложно понять, чем руководствовались составители списка, включая в него, например, предприятие "Крымлын". И нет, оно не переехало и не перерегистрировалось. "Симферопольский колос", "Колхида-Крым", "Кримагропрод" — всего в списке 22 предприятия с пропиской на полуострове. Конечно, похвально, что Минагра считает, что Крым — это Украина, но как чисто технически там представляют участие этих компаний в торгах?", — пишет журналистка.

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Действительно, в приложенном к Приказу МинАПК перечню подобных производителей, позиции с 6617 по 6634 относятся к предприятиям, производящим хлебопродукты и физически находящимся на территории оккупированного РФ Крымского полуострова.

В 3 раза дешевле, чем на свободном рынке

Кроме того, как пишет Анна Ковальчук, в перечень попали и предприятия, находящиеся на территории временно оккупированного Донбасса, в частности, ЧП "Русский хлеб", расположенное в селе Васильевка, Старобешевского района, находящемся под контролем боевиков "ДНР". Или ООО "Тайра Донбасс" из города Кадиевка (ранее Стаханов), подконтрольное террористам "ЛНР".

"Телеграф" нашел еще ряд предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса — ООО "Макеевский булочно-кондитерский комбинат" в Макеевке, ООО "Никитовский хлеб" в Горловке, ООО "Дебальцевский комбинат хлебопродуктов" и другие.

Словом, десятки временно неподконтрольных Украине предприятий благодаря своему включению в этот список теоретически имеют право принять участие в аукционе на покупку льготного природного газа, добытого в Украине.

На последнем подобном аукционе 17 января средневзвешенная цена газа составила 11 000 гривен за тысячу кубометров при 35 000 на коммерческом рынке.

Тем временем, несмотря на введение государственного регулирования цен на хлебопродукты, в январе хлеб подорожал почти на гривну.