Туристам на заметку: топ-5 правил поведения на пляже
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Правила этикета общепонятны, однако некоторые граждане не придерживаются даже элементарных.
Отдых на пляже — неотъемлемая часть не только лета, но и любой заграничной поездки в теплые страны. Однако, очень часто туристы создают очень много проблем и себе, и окружающим, поскольку их поведение в общественном месте оставляет желать лучшего.
Как объяснила эксперт по этикету Юлия Юдина, есть несколько очень важных правил, которые стоит взять на заметку и придерживаться их.
Как вести себя на пляже?
Не переступайте через других отдыхающих
На пляжах очень часто многолюдно и мест всем может не хватать, однако это вовсе не значит, что можно себе позволить переступить через другого отдыхающего на пути к свободному месту, или же водоему. Это говорит о плохих манерах.
Не говорите громко по телефону
Громкие телефонные в общественных местах — дурной тон. Да и присутствующим на пляже совсем не обязательно знать о чужих проблемах. Если возникла необходимость поговорить по телефону, то сделайте это тихо.
Следите за поведением своих детей
Если вы приехали на отдых с ребенком, то должны понимать, к чему это вас обязывает. Прежде всего, за дитем на пляже необходимо постоянно следить, чтобы ничего плохого не случилось. А если возникает момент непослушания, то старайтесь делать замечания спокойно, а не крича через весь пляж.
Выбирайте купальник по возрасту и фигуре
Это также очень важный момент, поскольку меры приличия еще никто не отменял. Да и переодеваться эксперты по этикету советуют только в предназначенных для этого местах. Кроме того, по понятным причинам не стоит брать с собой дорогие украшения.
Не берите с собой на пляж домашних любимцев
Конечно же, на отдых за границу домашних любимцев берут очень редко, однако это правило эксперты также включают в перечень обязательных к запоминанию. Все потому, что поведение четверолапых в общественных местах у воды сложно спрогнозировать, а совместное купание в водоеме вообще мало кто поймет.
Ранее "Телеграф" сообщал, чего лучше не делать в отелях, и к чему лучше вообще не прикасаться в гостиничных номерах.
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