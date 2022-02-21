В конце 2023 года в Киеве откроют Музей Революции Достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить создание музея Революции Достоинства в столице и открыть его до конца 2023 года. Музей создается в Киеве в рамках инициированной президентом программы "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

"Все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации. Летом начнем подготовительные работы на участке, по которому нет арестов. К концу 2023 года все работы должны быть завершены. Вечная память погибшим! Героям слава!", — написал Кирилл Тимошенко.

По информации официального сайта будущего музея, общая полезная площадь здания составит 24 587 кв. Проектом предусмотрены, в частности, отдельная экспозиция для детей школьного возраста, получившая название Детского музея, дополнительно к основной, киноконцертный зал-лекторий на 500-600 мест, учебные классы, творческие мастерские, тренинговые залы, места для работы исследователей.

Один из входов в экспозицию будет расположен на смотровой площадке, с которой будет открываться вид на Крещатик, Майдан Незалежности и близлежащие улицы. Попасть в здание можно будет и из нижней части музея. В верхней части создадут смотровую площадку с местом для кафе и зоны отдыха. Именно оттуда предполагается начинать экскурсии.

К 31 марта 2022 года должен быть готов эскизный проект музея, к 1 июля утверждена проектно-сметная документация. На июль-август запланированы тендерные процедуры по отбору подрядчика. В августе предполагается подписание договора с победителем, а в сентябре — старт строительных работ. Завершить их и открыть музей планируется к 1 декабря 2023 года.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко анонсировал планы программы на 2022 год, которые предусматривают открытие 715 объектов инфраструктуры в 24 областях.