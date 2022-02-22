Советы "бывалых" мам: как выбрать отель для отдыха с ребенком

Общие рекомендации, сложившиеся из опыта отдыхающих с малышами туристов

Если вы решили поехать в отпуск с ребенком, перед вами стоит один из важнейших вопросов – это выбор отеля, где отдых будет комфортным не только для вас, но и для ваших малышей.

"Телеграф" предоставит несколько советов, которые помогут в выборе безопасного и удобного номера, где свободный досуг с ребенком пройдет без лишних проблем.

На что, в первую очередь, нужно обратить внимание при выборе отеля для отдыха с ребенком, сообщил портал "SunfamilyСlub":

на характеристику номера,

питание в отеле (присутствует ли детское меню),

или оснащена территория вокруг места отдыха всевозможными детскими площадками и другими зонами для досуга малышей,

расстояние до водоема,

наличие бассейна,

есть ли в здании отеля лифт,

есть ли в номере балкон,

каким образом организован досуг детей.

Кроме того, одним из важных аспектов по подбору места отдыха с малышами, является наличие детской кроватки в номерах.

Самыми удобными для семей с детьми будут так называемые "семейные отели", заранее предполагающие присутствие в их номерах маленьких туристов.

При выборе также важно обращать внимание и на номера и, возможно, даже целые этажи для тех, кто не курит сигареты, ведь табачный дым точно будет лишним во время отпуска с ребенком.

Что касается моря, то оно должно находиться в пешей доступности к месту, где вы проживаете, ведь длительная дорога к воде может быть крайне изнурительной для малышей. По этой же причине аэропорт и отель должны быть на приемлемом расстоянии, чтобы поездка не отразилась на настроении и самочувствии малыша.

Питание – не менее важный аспект. Кроме основных приемов пищи, дети часто нуждаются в незначительных перекусах в любое время суток, поэтому при выборе отеля сразу уточняйте наличие в номере холодильника, электрического чайника, микроволновки или, при необходимости, стула для кормления. Близость продуктовых магазинов и супермаркетом к гостинице в этом случае также важна.

В дождливую погоду при наличии балкона дети могут играть там, получая свою порцию свежего морского воздуха. Кроме того, не стоит уменьшать роль лифта в здании, где расположен номер. Поднятие по крутой лестнице с ребенком на руках, а если еще и с коляской – опасно и утомительно, а вы едете отдохнуть. Не забывайте об этом!

Также эксперты советуют обратить внимание и на количество мебели и ее вида, ведь наличие острых углов, хрупких стеклянных зеркал или других предметов, которые могут повлечь травму маленькому туристу, нужно избегать.

Основное, что нужно сделать родителям перед отпуском с ребенком – это учесть все возможные сценарии, которые могут развернуться во время отдыха.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие предметы в гостиничных номерах считаются наиболее грязными и почему их принято считать очень опасными.