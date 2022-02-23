Чрезвычайное положение в Киеве: какие ограничения вводят в столице

Мэр столицы рассказал об ограничениях, которые будут действовать в городе в течение следующих 30 дней

Согласно указу действующего президента Владимира Зеленского, поддержанного большинством парламентариев, с 24 февраля во всех украинских областях, кроме Донецкой и Луганской, официально вводится режим чрезвычайного положения. Учитывая, что соответствующие внедрения влекут за собой ряд изменений в населенных пунктах, мэр Виталий Кличко решил обратиться к жителям города Киева и подробнее прокомментировать условия введения чрезвычайного положения в столице.

Это он сделал во время срочного онлайн-брифинга в среду, 23 февраля.

Так, по словам чиновника, чрезвычайное положение в Киеве и во всех других населенных пунктах страны внедряется с полуночи 24 февраля.

Какие ограничения будут действовать

установлен особый режим въезда и выезда,

движение транспортных средств частично ограничено, при необходимости они могут проверяться уполномоченными лицами,

усилена охрана общественного порядка и важных объектов,

запрещено подавляющее большинство массовых мероприятий, а также протесты и митинги,

временно или постоянно будут эвакуировать граждан из опасных мест с последующим предоставлением жилья,

будут проходить проверки документов, вероятные обыски граждан и их груза (при необходимости),

введение комендантского часа (при необходимости),

запрещено вещание любительских радиостанций, внедрены особые правила пользования сетью Internet и телефонной связью,

резервистам, призывникам и военнообязанным запрещено изменять место жительства без уведомления соответствующих служб.

главам администраций и КГГА необходимо создать оперативные штабы, включающие представителей силовых ведомств, сотрудников СБУ, охраны порядка и гражданской защиты.

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Кроме того, городской глава добавил, что в Киеве комендантский час не будет внедряться, однако подчеркнул, что при выходе на улицу каждый гражданин должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Также под особую охрану возьмут все объекты и органы власти, расположенные в столице.

Работа дискотек, клубов и заведений общественного питания будет ограничена. Они смогут работать исключительно с 7 утра и до 23 часов вечера.

На всех въездах в город и на выездах из него будут работать пункты охраны, кроме того особый контроль над гражданами будет действовать на вокзалах и в аэропорту.

Патрулирование улиц будет усилено, а особое внимание будет уделяться охране учебных заведений и детских садов.

Напоследок Кличко призвал всех сохранять спокойствие, а также быть бдительными и сплоченными.

Обращение Виталия Кличко

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине стартовал призыв резервистов и подробнее разобрал, чем это отличается от мобилизации и кого коснется.