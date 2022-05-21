В Украине начали регистрировать на упрощенное ВНО: как абитуриентам подтвердить участие

В 2022 году абитуриенты будут поступать в высшие учебные заведения по упрощенной процедуре

С 20 мая в Украине начался первый этап подтверждения заявок на участие в упрощенном национальном мультипредметном тесте (НМТ), который в этом году из-за вооруженной агрессии рф проводят вместо внешнего независимого оценивания.

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Как сообщают в пресс-центре Министерства образования и науки, для того, чтобы пройти тестирование, абитуриентам нужно до 7 июня заполнить специальные формы на информационной странице.

Инструкция по подтверждению участия в НМТ

Из предложенного на сайте списка выпускнику нужно выбрать страну или регион Украины, где он будет проходить проверку своих знаний;

Заполнить свои анкетные данные – фамилию и имя;

Посчитайте и введите результат в указанную ячейку, нажав на кнопку "Принять участие в НМТ".

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После вышеуказанных действий на информационной странице появится сообщение, что абитуриент успешно прошел первый этап подтверждения на участие в упрощенном тестировании.

Что касается выпускников, которые не смогут пройти подтверждение на участие с 20 мая по 7 июня, то они не будут участвовать в основной сессии НМТ. Однако смогут это сделать во время второй сессии, подтверждение на которые можно будет подать с 21 июня по 7 июля.

Следует отметить, что возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указываться точное место и время проведения тестирования, появится исключительно после прохождения двух этапов подтверждения участия на мультипредметном тесте.

Пропуски будут формироваться в разделе "Место проведения".

Ранее "Телеграф" сообщал, что учебный год в Украине уже подходит к концу, так что, согласно приказу главы МОН Сергея Шкарлета, школам разрешили самостоятельно выбрать дату, когда ученики смогут уйти на долгосрочные летние каникулы.