Сэкономить при заграничном отдыхе на авиаперелете – можно сохранить до 100 тысяч гривен

Как недорого отдохнуть за границей, советуют эксперты

С началом российской агрессии туристический сектор в Украине полностью сменил работу, к примеру поездка за границу теперь возможна только для женщин, детей и мужчин, освобожденных от призыва.

Более того, теперь заграничный отдых начнется для вас с авиаперелета из европейских стран, что значительно удорожает стоимость отдыха.

Специалист по туризму Марина Казакова в своем блоге для РБК-Украина рассказала, как эти изменения влияют на отдых.

Ближайший к Украине аэропорт — Жешув в Польше, до него всего около 90 километров, до аэропорта в польском Люблине от Львова – около 200 километров, а из Киева – 600. Из Жешува и Люблина курируют большинство чартерных рейсов на курорты "пляжных" стран.

Также можно улететь по нескольким направлениям из аэропорта Кишинева в Молдове. Он находится в примерно 70 километрах от границы с Украиной. В Кишинев есть автобусные рейсы из Черновцов, Львова и других городов на Западе нашей страны.

Еще один вариант – воспользоваться рейсами из аэропорта Ясы в Румынии, это около 160 километров от границы с Украиной. Оттуда, как и из всех вышеуказанных аэропортов, по разным направлениям летают компании-лоукостеры.

Как пишет Марина Казакова, новые правила удорожают отдых. Так, если в 2021 году путевка в Турции на 7 ночей для 2 взрослых и 2 детей составила 88 000 грн 2 757 евро, сейчас цена на этот тур с вылетом из польского Жешува составляет 234 818 грн, что в эквиваленте 6 528 евро. Также следует добавить затраты на трансфер до/из аэропорта 1500 грн/чел в одну сторону. Всего тур выходит 246 818 грн.

Поможет сэкономить автобусный тур, к примеру поездка в ту же гостиницу на 4 человек автобусом потребует оплаты путевки в 130 тысяч гривен вместо 246 тысяч на самолете. Правда автобусом придется ехать на 20 часов дольше и с меньшим комфортом, но разница ощутимая.

Альтернативой зарубежному отдыху может стать отдых на Шацких озерах на Волыни, правда с риском вторжения с территории Беларуси.