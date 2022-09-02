Некоторые категории женщин получат право на отсрочку от мобилизации – кого это касается

Список категорий граждан, имеющих право на отсрочку, был дополнен еще несколькими категориями

В Украине август стал месяцем уже четвертого продления сроков военного положения и всеобщей мобилизации из-за военной агрессии российской федерации. Поэтому в службу в армии продолжают призывать военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. С 1 октября, обязанность становиться на учет военкоматов возложена и на женщин, однако некоторые категории все же имеют права на отсрочку.

Так, согласно Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, некоторые украинки смогут получить отсрочку от призыва на службу. Кого именно это касается, разбирался "Телеграф".

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Отсрочка для женщин – кто имеет на нее право

украинки, на самостоятельном содержании и воспитании которых находится ребенок младше 18 лет,

украинки, которые имеют на содержании трех и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, опекуны лица с инвалидностью/лица, систематически нуждающейся в уходе от постороннего лица,

украинки, имеющие на содержании ребенка (детей) до 18 лет, а мужчина уже находится на военной службе,

студентки, аспирантки и докторантки, обучающиеся на дневной или дуальной формах, а также научные и педагогические сотрудницы, нардепы, работницы органов военного управления,

украинки, чьи близкие родственники трагически погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф на территории "днр" и "лнр", а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения в стране,

забронированные государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями украинки,

украинки, которые непригодны к службе из-за состояния здоровья.

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Ранее "Телеграф" сообщал, какую категорию украинцев не смогут мобилизовать из-за определенных семейных обстоятельств.

Также напомним, что правом отсрочки от общих мобилизационных мер могут воспользоваться студенты и педагоги.