Украина имеет в среднем по 10 аналогов для запрещенных лекарств, связанных с россией

Интересы пациентов защищены законодательно

На каждый препарат из списка временно запрещенных приходится примерно десять аналогов, говорится в статье агентства УНИАН "Украина лишается лекарств из России и Беларуси: Почувствуют ли это пациенты?".

На каждый препарат из списка временно запрещенных приходится примерно по десять аналогов, говорится в статье агентства УНИАН "Украина лишается лекарств из России и Беларуси: почувствуют ли это пациенты?" .

Издание напоминает, что, кроме требования относительно наличия аналогов, закон "О лекарственных средствах", изменения в который Верховная Рада приняла в мае текущего года, предусматривает еще ряд случаев, когда из-под запрета выводят ряд лекарств. Это, в частности, препараты, существующие для лечения редких заболеваний, ВИЧ/СПИД, биологические и иммунологические, не имеющие генерических заменителей или медпрепараты, договор о приобретении которых за бюджетные средства был заключен до 24 февраля 2022 года.

Новый закон разрешает запрет в Украине лекарств, произведенных в РФ и Беларуси, а также продукции иностранных компаний, прямо или косвенно связанных с Россией и Беларусью – в частности, имеющих там свое производство.

Первое решение о прекращении действия регистрационных удостоверений на лекарства было принято в октябре. Оно касалось 35 препаратов венгерской компании Гедеон Рихтер. Это был один из первых производителей, локализовавший свое производство в России в полном объеме. Совокупные инвестиции компании в России оцениваются в 150 млн долларов, а завод Гедеон Рихтер-Рус, расположенный в Московской области, и по сей час работает на полную мощность.

Еще одна иностранная фармацевтическая компания, не ушедшая с российского рынка, лекарства которой гипотетически могут попасть под запрет в Украине, – словенская КРКА. Она относится к топ-20 мировым фармгигантам по объему продаж в России и имеет собственный завод в Московской области.

"За 2021 год КРКА уплатила в бюджет РФ 35 млн долларов. Если перевести на стоимость оружия, которым убивают украинцев, то это: 35 тысяч снарядов для 122-мм пушки, или 490 ракет "Смерч", или 5 крылатых ракет "Калибр", или стоимость трех штурмовиков Су-25, или одного истребителя-бомбардировщика Су-34", – подсчитано в публикации.

В целом, иностранные производители лекарств имеют полгода на то, чтобы уйти либо с российского, либо попасть под полный запрет на украинском рынке.

А между тем из анализа временно запрещенных в Украине препаратов видно, что пациенты не пострадают из-за отсутствия их аналогов. К примеру, таблетки Мертенил имеют 34 аналога, таблетки Синглон – 17 аналогов, капсулы Тебантин – 7 аналогов, суспензия Нифуроксазид-Рихтер – 4 аналога.

В целом интересы пациентов защищены законодательно, подчеркивают авторы статьи.