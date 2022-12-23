Довженко-центр в Госкино считают убыточным. Тогда и София Киевская такая же, – новый руководитель центра Алферов

О происходящем вокруг уникальной культурной институции "Телеграфу" рассказал кинокритик Андрей Алферов, который согласился навести порядок в организации

Уже несколько месяцев параллельно с российско-украинской войной продолжается культурная война: за фактическое сохранение Довженко-центра, который в Госкино решили реорганизовать, а по факту — остановили его работу. Центр — уникальная культурная и образовательная институция и архив, где хранится все национальное кинонаследие. Член Международной федерации киноархивов и организатор национальных стендов на кинорынках Каннского фестиваля, Берлинале, благодаря чему популяризируется украинская культура за границей.

Появившийся 16 августа приказ о реорганизации Довженко-центра в киносообществе назвали попыткой его ликвидации. В ноябре Госкино попыталось назначить новую исполняющую обязанности руководителя центра Юлию Каждан, оказавшуюся основательницей Кинологического центра, что привело к появлению многих мемов по этому поводу. После скандала Каждан уволили, а на ее место назначили кинокритика Андрея Алферова. Пока известно, что приказ о реорганизации не отменен, объема финансирования на следующий год нет, то есть будущее институции под вопросом. На днях "Телеграф" встретился с Андреем Алферовым и поговорил о том, что происходит.

– Кто вам предложил эту должность?

– Мне позвонил заместитель председателя Госкино Максим Александров и попросил о встрече. По просьбе Марины Кудерчук.

- Какие задачи ставились по вашей работе? Было ли у вас общение с министром Ткаченко? Потому что Юлии Каждан, которую планировали назначать руководителем, ставили задачи аудита центра.

- Речь шла о том, что "надо навести порядок", чтобы все работало. Я сначала отказывался, предлагая вместо себя других кандидатов. Но согласился, потому что стоит задача спасти Довженко-центр. Ряд неправильных действий может привести к тому, что его деятельность будет нарушена и это повлияет на состояние киноколлекции и на вид самой институции.

Поскольку ничего подобного нет ни в Киеве, ни в Украине и потому, что у меня личные отношения с центром, я решил согласиться. Хотя понимал, чем это может обернуться для меня лично. Я говорю о реакции определенной профессиональной среды.

– Ставили ли вам определенные сроки, на сколько вы идете в структуру?

- До следующего конкурса на главу Довженко-центра. Я надеюсь, что на конкурсе определится следующий руководитель. Мы все думаем, естественно, что это будет Елена Гончарук (бывшая и. о. руководителя центра), которая была переведена в статус директора музея. Но она выиграла прошлый конкурс, и через Министерство культуры с ней не был подписан контракт. Из-за исков непонятных лиц время вышло, и с Еленой теперь не могут подписать контракт.

У меня нет амбиций быть руководителем центра.

- Вы писали в Facebook, что будете отстаивать право Елены стать главой центра. Потому что она действительно выиграла прозрачный конкурс, но ее не допустили к управлению. Каким образом?

– Я заявляю это публично, мы в контакте с Еленой, и я говорю о ней в Госкино. Считаю, что она должна занять этот пост уже на законных основаниях.

– По вашему мнению, какова цель реорганизации центра, из-за чего и возник главный скандал? Г-жа Кудерчук говорит, что центр убыточен, хотя из государственного бюджета на него было выделено всего 7 млн гривен, все остальное было заработано или заимствовано.

- Я считаю, что у них есть свое понимание того, как должен работать культурный институт. Но это не бизнес-структура, и здесь важны не финансовые показатели, а его эффективность как инструмент культурной дипломатии.

Если Довженко-центр убыточный, то надо говорить, что и София Киевская убыточная или памятник Владимиру. Что мы с них имеем?

Если мы посмотрим, что они означают в контексте национальной культуры, то поймем, какое значение это имеет. И это, в частности, делает нас украинцами. Как французов делают французами Эйфелева башня, Гюго, Вольтер. Без всего этого Франция — просто территория, которая находится в границах Германии, Бельгии и Испании. Нас украинцами делает культура. Это все, что фиксирует набор наших ценностей, вне зависимости от этнических корней. Как тот же Чернобыль. Это пример того, как техногенная катастрофа стала культурным феноменом, объединившим нас.

Поэтому Довженко-центр выполняет такую функцию. Это коллекция, где находится большое количество украинского авангарда и современного кино. Это как раз набор произведений искусства, который зафиксировал этот набор ценностей. "Земля" Довженко, "Тени забытых предков", "Каменный крест", "Племя". Благодаря этому нас может понять мир, как, например, через "Красоту по-американски" можно понять Америку в тот исторический период.

И это тоже нужно изучать. Как это делают те же французы в своей Синематеке — они продают билеты детям от трех лет и учат правильно смотреть кино, чего у нас тоже нет. И лучшей институции для этого, чем Довженко-центр, просто не найти. Но я думаю, что лишь небольшое количество людей вообще понимает, как важен Довженко-центр. Когда Иван Козленко руководил центром, даже фонд Мартина Скорсезе присылал туда копии кино авангарда.

- Есть ли у нас понимание о важности сохранения Довженко-центра? Знают ли в руководстве Госкино, Минкульта о том, что вы сказали? Потому что реорганизация центра по факту не остановлена, хотя после заседания парламентского комитета начали писать…

– Думаю, что понимания нет. Понимание того, что никакой цифровой носитель не будет держать так, как пленка. И для того чтобы в цифре архивировать все фильмы, нужно миллионы долларов. И в Европе и Америке люди архивируют все на пленку. Надо добиться отмены реорганизации. Если у меня не получится ее отменить, то я уйду. Я предупреждал и коллектив об этом.

– А для себя у вас есть объяснение, зачем занялись этой реорганизацией, да еще и во время войны? Потому что это не первый случай давления на центр.

- Я думаю, что нет одной причины, почему, например, Александр Ткаченко так к этому относится, почему у него не сложились отношения с Иваном Козленко. Кроме того, когда у нас видят успешную институцию, то пытаются ее заглушить еще и потому, что она ломает показатели другим — не столь успешным.

Я помню, когда мы делали "Тени забытых предков" в 2015 году. Была выставка, посвященная этому, приехал тогдашний президент Петр Порошенко. Зашла его охрана… Ивана (Козленко. — Ред.) это все задело, о чем он написал большой пост, в котором раскритиковал все эти действия. Потому что государство не дало на это ни копейки.

После этого последовала первая попытка убрать его с должности. Потому что у нас критику никто не любит, и ярких никто не выдерживает. У нас, если ты успешный, то под тебя начинают копать. А люди, работающие в сфере искусства, сложные, потому что только сложные люди могут делать сложные вещи и строить сложные институции.

- Знаете ли вы что-нибудь об обысках и судьбе дела, в рамках которого они проводились в центре? Там говорилось, что якобы есть связи предыдущего руководителя и застройщика.

– Я не верю, что там могут быть какие-то связи Козленко и застройщика. Зачем они это делали (проводили обыски. — Ред.) — я не знаю.

– Там всплывала фамилия Сергея Левочкина, и даже вас с ним связывали.

– Я никогда не работал на Одесской киностудии, Левочкина я даже в глаза не видел, не знаю, как он выглядит. Мне такую версию событий о Левочкине и застройщиках тоже озвучивали, и что обыски могли быть связаны с ним. Но я не люблю конспирологию. Думаю, что все банальнее. Это просто непонимание определенными чиновниками ситуации и существования Довженко-центра.