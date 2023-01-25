Вывезли и довели до ручки: стало известно, как "вагнеровцы" вербуют украинцев

Вагнеровцам не хватает способов прельстить обычных людей идти с ними на войну

Российские оккупанты продолжают вербовать заключенных для отправки на фронт. На фоне резкого сокращения количества "постояльцев" тюрем и колоний после участия в кампании российского диктатора, источник "пушечного мяса" пытаются найти среди вывезенных в рф украинских преступников. Прежде всего так пополняют активы вагнеровцы.

Согласно данным Генштаба ВСУ, активная вербовка происходит в Краснодаре. Украинцы принудительной сменой положения не довольны. В российских тюрьмах к ним относятся пренебрежительно.

Больше всего ЧВК "Вагнер" интересуют украинцы, отбывающие наказания за тяжелые криминальные преступления. Такая тактика для ЧВК "Вагнер" не нова — убийцы, насильники очень их интересуют.

Ряды группировки со времени начала вторжения пополнили 38 тысяч осужденных — почти 80% состава ЧВК пущено в расход. Всего в составе вагнеровцев в Украине воюют 50 тысяч человек, их сняли ради этого с военных операций по всему миру.