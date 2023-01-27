Выезд из Украины с детьми: юрист рассказала, что для этого понадобится в 2023 году

Юрист озвучила, какие документы нужно иметь при выезде из страны с ребенком

Во время полномасштабной войны из Украины в другие страны уже выехали многие женщины и детьми и продолжают выезжать по сей день. Однако для пересечения границы с ребенком действуют определенные правила. "Телеграф" расскажет подробнее, что для этого нужно и какие документы подготовить.

Относительно выезда за границу лиц, не достигших совершеннолетия, есть ряд правил. К примеру, из Украины они могут выехать с 16 лет, а в ряде некоторых стран границу можно пересекать без сопровождения родителей только с 18 лет. Юрист БФ "Право на захист" и координатор чат-бота "Юридичний порадник для ВПО" Евгения Холодная рассказала, что нужно, чтобы выехать с ребенком из нашей страны, сообщает РБК-Украина.

"Законодательство большинства европейских стран требует, чтобы дети до 18 лет осуществляли въезд в сопровождении взрослых. Особенно в начале полномасштабного вторжения распространенной была ситуация, что Государственная пограничная служба Украины разрешала выезд за пределы Украины 16-летних лиц, а другие страны, в частности Польша, въезд не разрешали", – объяснила юрист.

По ее словам, перед выездом лучше уточнить данную информацию у сотрудников пограничной службы страны, в которую запланирована поездка.

"По детям до 16 лет ситуация однозначна – выезд возможен только в сопровождении взрослых: одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства", – отмечает Холодная.

Какие нужны документы для пересечения границы с ребенком

свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорт гражданина Украины (после 14 лет);

у взрослого, который сопровождает ребенка, должен быть загранпаспорт;

загранпаспорт ребенка (он не требуется при условии внесения информации о ребенке в загранпаспорт одного из родителей, других законных представителей).

документы, подтверждающие родственные связи. К примеру, если у матери и ребенка разные фамилии, может дополнительно потребоваться свидетельство о браке/решение суда о расторжении брака и так далее.

Наличие нотариально удостоверенного согласия второго родителя не требуется, если:

ребенок выезжает в сопровождении второго родителя;

в сопровождении бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима.

Отмечается, что выезд несовершеннолетнего в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей, может происходить на основании письменного заявления, заверенного органом опеки и попечительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Иван Сагун объяснил, что украинцам понадобится для выезда за границу с детьми в 2023 году.