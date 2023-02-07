Экс-пограничница-мажорка "оправдалась" за новый перл про деньги: свела всё к войне

Бывшая работница госучреждения дала совет хейтерам

Экс-прессофицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которая оказалась в центре скандала из-за того, что демонстрировала в соцсетях лакшери жизнь во время войны, оправдалась после своего комментария под постом, в котором высмеяла тех, у кого нет денег.

Так, на своей странице в Facebook Плантовская, которую уже успели уволить с военной службы, написала, что критикующим ее комментаторам не стоит разжигать рознь, ведь она "просто пошутила".

"Из нескольких десятков тысяч комментариев в мой адрес с проклятиями меня и моей семьи, угрозами, унижением, на которые я не отвечала — СМИ выбрали один мой комментарий, который я перевела в шутку, чтобы хоть как-то защититься. Перестаньте разжигать рознь внутри страны!!!", – написала она.

В комментариях пользователи ответили скандальной пресс-офицеру, что сейчас "не время для лакшери фоток", на что она заявила, что полностью согласна с таким мнением, однако ненависть сейчас должна проявляться исключительно к российским оккупантам.

"Согласна, полностью. Но и не время для такой ненависти. Ненависть сейчас должна быть только к р*шистам", – написала она.

Другие пользователи пишут, что таким, как Плантовская вообще не место на должностях в государственных структурах.

Стоит добавить, что Иванну Плантовскую уволили с должности в рядах Государственной пограничной службы Украины.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что после скандала из-за лакшери-фото Плантовской из Парижа, опубликованных в ее соцсетях, экс-прессофицера перевели на другую должность. Ее деятельность уже не была связана с коммуникацией.