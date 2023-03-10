Есть две причины: почему государство может заставить вернуть субсидию

Следует подробно следить за любыми изменениями в уровне собственных доходов, чтобы не остаться без госпомощи

Оформление жилищной субсидии на оплату коммунальных услуг стало доброй традицией тысяч украинцев. Однако не все знают, что существуют случаи, в которых намного выплаченные средства могут возвращены в госбюджет в принудительном порядке. Это влияет на уровень доходов и информирование об их изменениях.

Более подробно об этом процессе напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. Отмечается, что существует всего две причины, по которым государство может потребовать возврата субсидийных средств от лиц, которым такая помощь оказывалась.

Специалисты ПФУ отмечают, что граждане, обращаясь за субсидиями, автоматически обязуются предоставлять правдивые данные о доходах и имуществе, имеющихся в их собственности. Именно эта информация влияет на принятие решения о назначении субсидийных выплат.

Вернуть средства, которые, по мнению государства, выплачены излишне, могут заставить в двух случаях:

если в декларации или заявлении человек указал недостоверные данные, повлиявшие на назначение субсидии или ее размер. Интересно, что максимальный размер допустимого превышения составляет 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — это 170 гривен;

если человек не сообщил об изменениях, прямо влияющих на назначение субсидии, в течение 30 дней с момента их возникновения. Обычно это касается обстоятельств, оказавших влияние на общий объем дохода гражданина.

Любопытно, что полностью субсидию забрать не могут. Однако государство вправе ограничить выплаты на сумму до 20%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях субсидийные средства могут прекратить поступать на счет потребителя. Всего существует пять наиболее популярных причин.

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