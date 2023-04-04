Многие мужчины могут уехать из Украины во время военного положения — какой категории это касается

Какие категории мужчин могут пересекать границу в 2023 году

Пока в Украине продолжается полномасштабная война, из-за которой указом президента Владимира Зеленского объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, выезд за границу для большой категории граждан был ограничен. В то же время правительство предусмотрело и определенные послабления, в рамках которых за пределы страны все же могут выехать военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, что сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.

Как пишет издание "Окна", пересечь границу эта категория граждан сможет исключительно в сопровождении больного или человека с инвалидностью. Иначе за границу не выпустят даже при наличии документов, подтверждающих цель выезда.

Кроме того, украинцы мужского пола имеют право на выезд, если они сопровождают жену или ребенка с инвалидностью I или II группы, или детей с тяжелыми перинатальными поражениями и другими заболеваниями.

Следует отметить, что легальным будет считаться пересечение государственной границы при условии, что путешественник будет иметь на руках соответствующее врачебное заключение или документ, утвержденный врачебно-консультативной комиссией.

Что касается мужчин, сопровождающих лицо с инвалидностью III группы, выезд за границу запрещен.

Ранее "Телеграф" сообщал, может ли грозить наказание тем мужчинам, которые уехали за границу еще до полномасштабного вторжения России.