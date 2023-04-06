Укр

Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan Новость обновлена 06 апреля 2023, 11:10

Автомобиль уже помогает украинским защитникам выполнять поставленные задачи на востоке страны

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan X-Trail.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение фонда.

Автомобиль уже помогает украинским защитникам выполнять поставленные задачи на востоке Украины.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 95 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.