Автомобиль уже помогает украинским защитникам выполнять поставленные задачи на востоке страны

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan X-Trail.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение фонда.

Автомобиль уже помогает украинским защитникам выполнять поставленные задачи на востоке Украины.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 95 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.