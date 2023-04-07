Перед Пасхой украинцы возвращаются из-за границы: на каких пунктах пропуска меньше всего очередей

Украинцам предлагают воспользоваться один из трех пунктов пропуска, которые сейчас наименее загружены

В последние дни на въезд в Украину заметно увеличился поток людей и некоторые пункты пропуска перегружены. Это связано с тем, что многие украинцы возвращаются домой перед пасхальными праздниками.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.

Отмечается, что на сегодняшний день самыми перегруженными являются пункты пропуска "Шегини" и "Краковец". Потому украинцам озвучили три пункта пропуска, на которых нет таких больших очередей.

"Государственная пограничная служба рекомендует для въезда менее загруженные пункты пропуска: "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница"", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины информируют, что за последние сутки границу пересекли 74 тысячи граждан и 17 тысяч транспортных средств. В то же время в Польшу за сутки выехало 22 тысячи человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Надежда Грищенко рассказала, что нужно делать в случае, если человеку отказали в выезде за границу Украину и как обжаловать это решение.