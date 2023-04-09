Последний прокурор "Нюрнберга" умер, не дождавшись суда над путиным: кем был Бен Ференц

Всю жизнь он боролся за председательство закона, а не войны

В возрасте 103 года скончался последний из живых прокуроров Нюрнбергского процесса Бен Ференц. Он не только добился осуждения 22 командиров нацистских эскадронов смерти, но и боролся за создание международного уголовного суда и законы о прекращении агрессивных войн. Он осуждал российскую агрессию против Украины и считал, что лидера россии надо посадить.

Об этом сообщает NBCNews. К моменту Нюрнбергского процесса Ференцу было 27 лет. Он посещал лично многочисленные концентрационные лагеря — Бухенвальд, Маутхаузе, Флоссенбург, Эбензе иногда спустя несколько часов после увольнения. Он собирал документы о нацистских преступлениях – их использовали при осуждении командиров нацистских эскадронов смерти.

Дело против 22 нацистов Einsatzgruppen

Ференц вел дело против 22 нацистских чиновников, в том числе шести генералов, которые организовывали, руководили и часто присоединялись к бродячим истребительным отрядам СС. Они убивали тысячи людей — евреев, цыган, духовенство, интеллигенцию. Одно из их преступлений — более 30 тысяч человек расстрелянных или закопанных заживо в Бабьем Яру под Киевом. На их руках была кровь 25 тысяч евреев в Риге и другие преступления. Четырнадцать были приговорены к смертной казни и двое к пожизненному заключению. Однако в конце концов казнили только четырех.

Бен Ференц на трибуне во время дела Einsatzgruppen, 1947 год

Дальнейшая судьба прокурора

После судебного процесса Ференц не сидел сложа руки — был задействован в работе по возвращению похищенного нацистами имущества, помогал в заключении соглашения о репарациях с правительством Западной Германии. Мечтал о суде для судебного преследования военных преступников, частично реализованный с созданием Международного уголовного суда в Гааге.

Родился Ференц в Трансильвании в семье неграмотных родителей, которые в его малом возрасте переехали в Нью-Йорк. Перед тем как заниматься расследованием преступлений нацистов был военным. У Ференца осталось четверо детей. Его девизом было "закон, а не война", он писал книги, статьи, речи, путешествовал по миру, чтобы нести свою идею. Он надеялся, что успел сделать что-то хорошее за эту жизнь – 103 года ему исполнилось 11 марта. Уже на инвалидной коляске он сфотографирован с листом с надписью: "Делай то, что тебе нравится".

В прошлом году, после атаки россиян на Бабий Яр, Ференц высказался о российском вторжении, отметив, что хотел бы увидеть российского президента путина за решеткой. Преступления россии против Украины он назвал позором для человечества. Ференц успел застать, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина.