Укр

Последний прокурор "Нюрнберга" умер, не дождавшись суда над путиным: кем был Бен Ференц

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
687
Бен Ференц путешествовал по миру и в 90-летнем возрасте Новость обновлена 09 апреля 2023, 09:30
Бен Ференц путешествовал по миру и в 90-летнем возрасте

Всю жизнь он боролся за председательство закона, а не войны

В возрасте 103 года скончался последний из живых прокуроров Нюрнбергского процесса Бен Ференц. Он не только добился осуждения 22 командиров нацистских эскадронов смерти, но и боролся за создание международного уголовного суда и законы о прекращении агрессивных войн. Он осуждал российскую агрессию против Украины и считал, что лидера россии надо посадить.

Об этом сообщает NBCNews. К моменту Нюрнбергского процесса Ференцу было 27 лет. Он посещал лично многочисленные концентрационные лагеря — Бухенвальд, Маутхаузе, Флоссенбург, Эбензе иногда спустя несколько часов после увольнения. Он собирал документы о нацистских преступлениях – их использовали при осуждении командиров нацистских эскадронов смерти.

Дело против 22 нацистов Einsatzgruppen

Ференц вел дело против 22 нацистских чиновников, в том числе шести генералов, которые организовывали, руководили и часто присоединялись к бродячим истребительным отрядам СС. Они убивали тысячи людей — евреев, цыган, духовенство, интеллигенцию. Одно из их преступлений — более 30 тысяч человек расстрелянных или закопанных заживо в Бабьем Яру под Киевом. На их руках была кровь 25 тысяч евреев в Риге и другие преступления. Четырнадцать были приговорены к смертной казни и двое к пожизненному заключению. Однако в конце концов казнили только четырех.

Бен Ференц на трибуне во время дела Einsatzgruppen, 1947 год
Бен Ференц на трибуне во время дела Einsatzgruppen, 1947 год

Дальнейшая судьба прокурора

После судебного процесса Ференц не сидел сложа руки — был задействован в работе по возвращению похищенного нацистами имущества, помогал в заключении соглашения о репарациях с правительством Западной Германии. Мечтал о суде для судебного преследования военных преступников, частично реализованный с созданием Международного уголовного суда в Гааге.

Родился Ференц в Трансильвании в семье неграмотных родителей, которые в его малом возрасте переехали в Нью-Йорк. Перед тем как заниматься расследованием преступлений нацистов был военным. У Ференца осталось четверо детей. Его девизом было "закон, а не война", он писал книги, статьи, речи, путешествовал по миру, чтобы нести свою идею. Он надеялся, что успел сделать что-то хорошее за эту жизнь – 103 года ему исполнилось 11 марта. Уже на инвалидной коляске он сфотографирован с листом с надписью: "Делай то, что тебе нравится".

В прошлом году, после атаки россиян на Бабий Яр, Ференц высказался о российском вторжении, отметив, что хотел бы увидеть российского президента путина за решеткой. Преступления россии против Украины он назвал позором для человечества. Ференц успел застать, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина.

Теги:
#Владимир Путин #Прокурор #Нюрнбергский процесс