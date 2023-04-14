Укр

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на донецкое направление

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на донецкое направление Новость обновлена 14 апреля 2023, 14:25

Авто уже помогает украинским военным выполнять боевые задания на передовых позициях

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ, которые держат оборону в Донецкой области, пикап Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Автомобиль уже помогает украинским военным выполнять боевые задачи на передовых позициях.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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