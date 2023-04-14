Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на донецкое направление

Авто уже помогает украинским военным выполнять боевые задания на передовых позициях

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ, которые держат оборону в Донецкой области, пикап Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Автомобиль уже помогает украинским военным выполнять боевые задачи на передовых позициях.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.