Соцвыплаты по наследству: могут ли украинцы получить деньги, которые принадлежали умершему родственнику

В ПФУ дали четкое объяснение

Война в Украине и сложная экономическая ситуация не повлияли на желание и способность государства помогать тем, кто больше всего в этом нуждается, поэтому и дальше выплачивает жителям различные виды социальной помощи. "Телеграф" решил разобраться, что происходит с денежной помощью человека, внезапно умершего.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), в рамках действующего гражданского законодательства, наследование – это переход прав и обязанностей (наследства) от умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). В состав наследства могут входить как права, так и обязанности умершего человека. То есть смерть не является причиной их прекращения.

Учитывая это, наследники умершего лица имеют право получить принадлежащие ему страховые выплаты. Однако не все.

"Да, наследники умершего человека могут получить только те страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, увечьем или другим повреждением здоровья, которые принадлежали застрахованному лицу, и не были получены им при жизни. Именно такие выплаты передаются членам семьи пострадавшего, а в случае их отсутствия – входят в состав наследства", – объяснили в ведомстве.

При этом в состав наследства могут включаться и суммы страховых выплат, не своевременно выплаченные пострадавшему человеку, по вине уполномоченного органа управления или его территориальных органов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть украинцев могут получить 6600 гривен помощи французской гуманитарной организации ACTED.