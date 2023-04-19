"Неспортивное поведение". Паралимпийские сборные Украины потряс коррупционный скандал

Каратистка Инна Визир выступила с громким заявлением о системе поборов со спортсменов

Несколько титулованных украинских паралимпийцев и дефлимпийка выступили с публичными заявлениями о коррупции в спортивной среде, обвиняя тренеров и чиновников "Инваспорта" в поборах. Все они утверждают, что их годами заставляют отдавать 10 процентов от сумм своих призовых якобы на общие потребности команд и благотворительность.

Обвиняемые заявляют, что это клевета. Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич инициировал создание комиссии по проверке обнародованных фактов.

"От тех, кто отказывается платить "добровольные взносы", система очень быстро избавляется"

Трехкратная дефлимпийская чемпионка по каратэ, обладательница двух золотых, серебряной и двух бронзовых медалей Дефлимпийских игр (2017), четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы полтавчанка Инна Визир (Мажара) вступила в борьбу против коррупции в спорте, заявив о том, что тренер дефлимпийской сборной Украины по каратэ требовал часть денежных вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за победы в соревнованиях. Об этом она рассказала на своей странице в фейсбуке, подтвердив слова соответствующими скринами переписки.

Ее бывший тренер – заслуженный тренер Украины Николай Богодистый все отрицает и утверждает, что деньги спортсмены отдавали добровольно, это их вклад в развитие сборной. Из этих вкладов финансируются поездки, проживание и участие в разных соревнованиях.

— Уже есть результат этой огласки коррупции, — говорит 30-летняя Инна Визир, которая находится за пределами Украины. — Из недобрых новостей: Богодистый написал заявление в полицию за клевету. То есть клевета – это когда говоришь правду? Но мне бояться нечего, я заявляла об этом не раз. Все сказанное мной – правда, и, чтобы доказать ее, я согласна пройти тестирование на детекторе лжи. У меня есть доказательства вымогательства денег. А те, кто грабит спортсменов с инвалидностью, должны быть наказаны по закону.

Один из скринов, которые выложила Инна Визир

– Раньше с подобными заявлениями выступили чемпионы и призеры Паралимпиад — дзюдоистка Ирина Гусева , гребец Сергей Емельянов, дзюдоист Юрий Марченко … Это сговор?

– Какой сговор? Каждый, кто не боится последствий, высказывается о наболевшем. Ситуация что в дефлимпийском, что в паралимпийском направлениях одинакова. Сегодня мы боремся за свои права. К сожалению, на многих спортсменов оказывается моральное давление: им диктуют, что говорить на публику. А именно, что деньги, которые требовали тренеры и чиновники из "Инваспорта", это добровольные взносы.

— О каких суммах, кстати, идет речь?

– Уже много лет в Украине работает система поборов: каждый паралимпиец или дефлимпиец (спортсмен с недостатками слуха) должен отдать в региональный центр Украинского центра по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт" 10 процентов премиальных, полученных за участие в Паралимпийских (Дефлимпийских) играх, в чемпионате мира и Европы. Если кто-то не соглашается, то, считай, он подписал себе приговор. Есть много рычагов влияния на непокорных: уменьшение или лишение зарплаты, стипендии, нередко доходит до увольнения. Знаю, несколько спортсменов пытались бороться с этой системой, но система от них быстро избавилась. И это не зависело от их предыдущих успехов, от их перспектив. Так же случилось со мной.

Такое впечатление, что спортивные чиновники заботятся не о развитии спорта, а о собственном обогащении, беззастенчиво зарабатывая на атлетах с инвалидностью, которые ежедневно на тренировках, на каждых выступлениях демонстрируют несгибаемость духа, одерживая спортивные победы для нашего государства. Но Министерство молодежи и спорта Украины во главе с Вадимом Гутцайтом годами закрывает глаза на коррупцию в "Инваспорте" и других спортивных федерациях и комитетах Украины.

"В последнее время нас даже штрафовали за лишний вес: по 250 гривен утром и вечером"

- Инна, расскажи свою историю.

— В четырнадцатилетнем возрасте я попала в группу к тренеру Николаю Ивановичу Богодистому. Через год впервые приняла участие в проходившем во Франции чемпионате мира, на котором выиграла две золотые медали. После этого мне было предложено подписать контракт с полтавским региональным центром "Инваспорт". Николай Иванович действительно был фанатом своего дела, и я была уверена, что достигну с ним спортивных высот. Считая, что результат любого спортсмена – это наполовину заслуга тренера, честно делила свою стипендию – 10 тысяч гривен – пополам с ним.

Я росла как каратистка, показывала хорошие результаты на международных соревнованиях, и на Дефлимпиаде в 2013 году выиграла золото и бронзу, за что получила от государства премиальные – 1 миллион 200 тысяч гривен. После этого Николай Иванович прямым текстом сказал, что я должна отдать 10 процентов в Спортивную федерацию глухих Украины (СФГУ). Мол, деньги пойдут на благотворительность. Но куда они пошли на самом деле, остается только догадываться. Тогда, кстати, я лично отдала деньги президенту СФГУ Леониду Касицкому, который до сих пор возглавляет эту организацию, в его рабочем кабинете.

Пиком моей спортивной карьеры стали Дефлимпийские игры в Турции в 2017 году, на которых я завоевала пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые. За эти победы получила 4,5 миллиона гривен. По неписаному правилу, 10 процентов из них сразу же ушли в СФГУ.

На Дефлимпийских играх в Турции 2017 года Инна Визир завоевала пять медалей

Я, как и все спортсмены нашей команды, получала премиальные за победы в чемпионатах мира и Европы от министерства и Полтавского горсовета. Эти деньги также облагались "данью". Мы отдавали из них по 10 процентов Богодистому, а он говорил, что увозит их в Киев. При этом на всеукраинские соревнования мы ездили за свой счет, и СФГУ нам никак не помогала в этом. Мы только и слышали, что должны вкладывать в себя собственные средства.

Также в сборной существовал (наверное, существует и сейчас) такой себе фонд, в который спортсмены должны были отчислять свои деньги, которые якобы шли на наше развитие и развитие юных спортсменов. На самом деле этот "фонд" — это банковская карта тренера Николая Богодистого, на которую спортсмены должны обязательно отправлять деньги с каждых премиальных. Сам тренер расписывал, кто и сколько должен туда перечислять. Мы иногда протестовали, но все же отдавали. Речь шла о десятках тысяч гривен.

По приблизительным подсчетам, я "подарила" СФГУ 630 тысяч гривен.

Такие доказательства обнародовала Инна Визир

— А если бы не согласилась с такими условиями?

- Конечно, я выражала недовольство, однако тренер и куратор каратэ в СФГУ Александр Земечев меня сдерживали: "Просто отдай, иначе у тебя не будет ни финансирования, ни стипендии". Вон Максим Беленок из нашей сборной не согласился отдать "десятину" от премиальных за медаль чемпионата мира в 2021 году, которые ему выплатил город, и был уволен. Кстати, он готовится в скором времени обнародовать свою историю.

— В конце концов тебя дисквалифицировали. Почему так произошло?

— В последнее время Николай Иванович перестал слышать спортсменов. К тому же он мог позволить себе лишнюю дозу алкоголя. Вот представьте, каратистка (конкретно — я) выходит в финале на татами, ей нужна поддержка тренера, но этого нет, потому что судья попросил его покинуть зал из-за его неадекватного поведения. Так было практически на любых соревнованиях. У нас с ним начались ссоры. Как капитан сборной и переводчик жестовой речи я много раз организовывала разговоры членов команды со своим наставником, чтобы он прислушивался к нашим просьбам, пожеланиям, но это не помогало. Напротив, начался прессинг: незначительная ошибка – и штраф. В последнее время нас даже штрафовали за лишний вес: по 250 гривен утром и вечером.

Инна Визир

Нравственно выдерживать всевозможные унижения было тяжело.

"Тренер запугал команду, поэтому меня никто не может открыто поддержать"

— Последней каплей стала ситуация на сборах два с лишним года назад, — продолжает Инна Визир. – Я работала в спарринге с каратистом и получила от него сильный удар ногой в голову. Я упала, а поднявшись, расплакалась. При этом тренер ко мне даже не подошел. Я попросила мужа своей сестры, который тоже был членом сборной (ныне он ее капитан), отвезти меня на осмотр в больницу. Обследование на МРТ показало, что у меня сотрясение головного мозга и ушиб шейного позвонка. Но вместо сочувствия Богодистый на следующий день при всех спортсменах начал ругать меня за то, что я поехала в больницу без его разрешения. А также заставил написать объяснительную записку, будто травму я получила, упав на тротуаре.

Я должна была молчать и слушать его. Но меня так душили слезы, что я расплакалась и вышла из зала. За мной выбежала моя сестра, с которой мы вместе тренировались.

Инна Визир с сестрой

После этого случая я написала докладную в федерацию глухих. Оттуда приехал представитель, который должен справедливо разобраться в ситуации. Но если люди совместно делят деньги, которые отбирали у нас, на какую справедливость можно надеяться?

Перед этим вся команда стояла за меня, все говорили, что правда будет на нашей стороне, что нас услышат. Но накануне приезда представителя из Киева тренер провел "воспитательную" беседу со всеми спортсменами и каждого поставил перед выбором: либо поддержать Визир, либо остаться в команде. При этом неоднозначно намекал, что и именно он примет решение о том, кто поедет на Олимпиаду. Узнав об этом, я сразу сказала, что спортсмены не должны из-за меня страдать. Если меня выгонят из коллектива, то я смогу выжить без спорта и найти себе работу, ведь я частично слышу. Глухим спортсменам это будет очень тяжело. Они со мной согласились. Тренер же, недолго думая, сразу нашел восемь оснований для того, чтобы меня уволить, и попросил "Инваспорт" дисквалифицировать меня на два года за неспортивное поведение капитана сборной. Когда я захотела податься на пожизненную стипендию, у меня приняли документы, но, как потом стало известно, им не дали "ходу". Потому что так захотел мой бывший тренер…

Он до сих пор не может успокоиться. Каждый раз при ссоре в команде упоминает обо мне оскорбительными словами…

— Почему ты только сейчас, два года спустя после дисквалификации, решилась говорить об этом публично?

- До прошлого года моя сестра оставалась в команде. Я не хотела ей навредить. Не хотела, чтобы из-за меня страдала команда (тренер под угрозой запретил спортсменам общаться со мной). Но, прочитав пост паралимпийской дзюдоистки Ирины Гусевой о том, почему пришел конец ее спортивной карьеры, поняла, что не имею права больше молчать. Я хочу справедливости. Хочу, чтобы каждый тренер относился к спортсменам с уважением, а не угрожал им. Чтобы власти, наконец, обратили внимание на коррупцию, которая процветает в спортивной среде и уничтожает украинский спорт. Я вынуждена была покинуть страну, где могла бы еще продолжать карьеру и прославлять ее. К сожалению, не я одна. Сегодня многие перспективные украинские спортсмены выступают на международных соревнованиях под чужими флагами, потому что на родине они нужны только тогда, когда молчат и платят по десять процентов со своих премиальных чиновникам от спорта.

"У спортсменов есть все, а я только одну машину купил, и квартиры не имею, мне аж стыдно"

Бывший тренер Инны Николай Богодистый сообщил "Телеграфу", что обратился в управление полиции Полтавской области с просьбой расследовать факты, изложенные Инной Визир на ее странице в фейсбуке.

Тренер Инны Визир Николай Богодистый

– То, о чем она заявляет, это неправда. Она меня в чем-то обвиняет, но такого не было. Вот я и хочу, чтобы этот поток лживой информации был остановлен.

- Ваше видение этого конфликта?

— Инна ушла неправильно из спорта, с дисквалификацией, и не может успокоиться, потому что новые спортсмены, которых она прессовала, выросли и занимают первые места на международных соревнованиях, ее это раздражает. Очень обидно за нее. Она большая актриса.

— А выложенные скриншоты, подтверждающие ваши просьбы перечислять деньги на банковскую карточку, как вы прокомментируете?

— Скрины любой может сделать. Моя карточка открыта, потому что я помогаю в том числе и молодым спортсменам, у которых нет ничего. Ее можно вытащить и сделать скрин. А то, что я прошу перечислять средства, так это действительно так, потому что мы собираем фонд. Деньги работают на спортсменов. И, как показывает опыт, у нашей команды лучший в мире результат, потому что спортсмены много ездят. За три месяца этого года были в Италии, в Египте, два раза в Турции. Только когда официальное мероприятие, скажем, чемпионат Европы для глухих или мира, тогда регионы включаются, министерство. А так нам никто не дает денег. И без фонда никак не обойтись. Мы берем с него деньги на поездки, проживание, участие в соревнованиях, на амуницию. Амуниция сейчас особенно подорожала. На одного спортсмена нужно два кимоно. А иногда и третье, если одно порвется, чтобы заменить. А одно стоит 300 евро. А перчатки, а защита на ноги… А нагрудник... А паховая защита, а капа… Это очень большие деньги. Это очень дорогой спорт. Так что фонд работает на команду. И команда каждый цикл его формирует сама. Какой процент хотят спортсмены, такой и будет. Здесь все открыто и честно.

Кроме того, это поддержка начинающим спортсменам, которые уже выступают за Украину, но у которых еще ничего нет. Если выиграют на соревнованиях, мы с ними общаемся и тогда они сами кладут деньги в фонд. А если, не дай бог, операция, то фонд тоже помогает.

Чего же Визир сразу не говорила о "поборах"? Пусть бы поймали меня как взяточника за руку. Я простой тренер, у которого и квартиры-то нет. За эти двадцать с лишним лет, которые я работаю в команде, смог купить только одну машину. Мне аж стыдно, а кого-то жаба давит. А спортсмены все себе покупали, у них есть все.

- Кто ведет учет добровольных взносов?

- Капитан команды. За ним стоит помощник и еще девушки из наблюдательной комиссии. То есть четыре человека смотрят за ним. Я как главный тренер к фонду имею косвенное отношение. Могу открыть сейф, они посмотрели, перечислили деньги, и я закрыл.

- Какие у вас сейчас ощущения?

– Я сделал для этой спортсменки очень много. Все, чего она добилась, это благодаря мне. Я вывел ее на международную арену. Я находил слова, чтобы поддержать ее, когда она плакала, боялась, и она шла вперед, двигалась дальше. У меня очень болит душа. Но уж что имеем, то имеем.

Президент Спортивной федерации глухих Украины Леонид Косицкий также открещивается от обвинений в свой адрес.

– Никакие деньги мне не приносили. У нее (Инны Визир. — Авт.) был конфликт с тренером, и на исполкоме мы решили дать ей испытательный срок шесть месяцев, чтобы уладить проблему. Но она просто уехала из Украины в Англию. Что дальше произошло, я не знаю. Она просила стипендию. Но чтобы ее получить, нужно либо начать тренерскую деятельность, либо работать на общественных началах где-нибудь. То, что она пишет, – это неправда. Мы сейчас собираем всю информацию по этой конфликтной ситуации и вскоре обнародуем ее, — сказал Косицкий "Суспільному".

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич убеждает, что никаких системных коррупционных проблем в паралимпийском спорте нет, говорит, что всегда готов к судам, если до этого дойдет. "Этим вопросом будет заниматься соответствующая комиссия. Видимо, эта грязь кому-то нужна", — сообщил он СМИ.

Следственную комиссию по этому вопросу планируют создать и народные депутаты.

"Телеграф" следит за развитием событий и ситуации вокруг скандала.

Фото и скриншоты со страницы Инны Визир в фейсбуке