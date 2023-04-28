"Готовы работать по максимуму, чтобы помочь и поддержать", — Филатов

Мэрия Днепра заключила меморандум о сотрудничестве с ОО "Мрія дітей України"

Глава города Днепра Борис Филатов и глава Общественной организации "Мрія дітей України" Дана Яровая подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Речь идет о перспективах совместной работы для помощи семьям погибших, без вести пропавших и военнопленных украинских защитников.

"Днепр — город, где всегда готовы поддержать инициативы, которые несут пользу и добро людям. Особенно сейчас, во время страшной и жесткой войны, которую Россия ведет против нашего государства. Мы открыты к совместной работе и готовы работать по максимуму, чтобы помочь и поддержать тех, кто сейчас больше всего в этом нуждается", — отметил Борис Филатов.

По его словам, община города готова к консолидации усилий и совместному планированию программ обеспечения и поддержки детей, лишенных родительской опеки в результате российско-украинской войны.

"Благодарна господину Филатову за готовность помогать и поддерживать семьи погибших, детей, лишенных родительской опеки в результате войны. Договорились о наработке программ для обеспечения семей павших героев, консолидации ресурсов и совместном поиске решения важнейших проблем", — говорит глава Общественной организации "Мрія дітей України" Дана Яровая.