20 тысяч гривен героям: кому из украинских военных полагаются выплаты за ордена

Деньги предусмотрены для трех категорий военнослужащих

Военные, у которых есть особые заслуги перед Украиной, могут получить денежную выплату от государства.

Как сообщает издание Аrmy Inform, денежная помощь будет зависеть от вида ордена, которым был награжден военный.

С начала января 2023 года вступил в силу закон "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", согласно которому начисляется выплата бойцам, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" и кавалерам ордена "За мужество" .

Лицам, награжденным званием Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", выплата денежной помощи производится в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, — 20 100 гривен.

Военным, имеющим орден "Богдана Хмельницкого" трех степеней, размер выплаты зависит от двух минимальных заработных плат — 13 400 гривен.

А кавалеры ордена "За мужество" трех степеней могут рассчитывать на денежную помощь в размере одной минимальной заработной платы — 6 700 гривен.

"Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежной помощи в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры)" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных выплатах военным, разминирующим Украину. Некоторые саперы имеют право на вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.