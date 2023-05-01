В этом году ветераны не получат денежную помощь к 5 мая: когда ее ждать и сколько выплатят

Денежную помощь теперь будут выплачивать в августе

Война в Украине и сложная экономическая ситуация не повлияли на способность правительства помогать нуждающимся, поэтому государство и дальше выплачивает украинцам различные виды социальной помощи, среди которых и денежная помощь ветеранам.

Как пишет издание "24 экономика", ранее эта категория граждан получала социальные выплаты до 5 мая, однако уже в текущем году дату выплат перенесли на 24 августа. Такие изменения произошли в рамках Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся выплаты денежного вознаграждения ветеранам войны и жертвам нацистских преследований №7295.

Кто может рассчитывать

лица с инвалидностью, приобретенной в результате войны, а также бывшие малолетние заключенные концлагерей и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и т.д.

- I группы – 4 421 грн;

- II группы – 3 906 грн;

- III группы – 3 391 грн.

участники боевых действий, участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто и т.д., а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1491 грн ;

; лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 4421 грн ;

; члены семей погибших лиц с инвалидностью, приобретенной в результате войны, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые во второй раз не вступили в брак, а также члены семей погибших защитников или защитниц Украины – 966 грн;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, а также лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые украинские семьи могут рассчитывать на денежную выплату в размере 10 тысяч гривен — кого это касается.