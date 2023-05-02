Энергетический тыл страны: как газовики ВСУ помогают

Благотворительный фонд "Твой энергетический тыл" в феврале-апреле 2023 года предоставил помощи ВСУ на полмиллиона гривен

Благотворительный фонд "Твой энергетический тыл", основанный компанией "ТВІЙ ГАЗСБУТ", в феврале-апреле 2023 года направил на помощь Вооруженным Силам Украины 549 тысяч гривен.

В течение трех месяцев с начала своей деятельности Фонд удовлетворял неотложные запросы наших защитников.

Аэроразведка, войска связи и мотопехотный батальон ВСУ получили необходимые для выполнения боевых задач планшеты и ноутбуки Lenovo, маршрутизаторы, мощные преобразователи напряжения Luxeon и зарядные станции EcoFlow для обслуживания военного оборудования.

Зарядные устройства

Для 3-й отдельной штурмовой бригады Фонд передал в марте отремонтированный пикап Mitsubishi L200. В Фонде говорят, что уже месяц автомобиль помогает военным на передовой в Бахмуте и еще ни одной серьезной царапины.

В прошлом году ООО "ТВІЙ ГАЗСБУТ" приобрело для военных 12 автомобилей, а в целом компания оказала помощь за год на сумму 67,85 миллиона гривен.

В ООО "ТВІЙ ГАЗСБУТ" говорят, что компания перечисляет на счет Фонда по 10 гривен с каждой проданной тысячи кубометров природного газа. Так что каждый клиент, покупая природный газ у "ТВІЙ ГАЗСБУТ", тем самым приобщается к хорошему делу.

Благотворители продолжают помогать нашим военным и благодарят всех неравнодушных людей. Задонатить в Фонд можно по реквизитам на вебсайте.

Справочно. Благотворительный фонд "ТВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЫЛ" помогает военным подразделениям, пострадавшим от войны семьям и общинам, медицинским и образовательным учреждениям, учреждениям социальной защиты. Административные расходы Фонда полностью покрывает ООО "ТВІЙ ГАЗСБУТ", поэтому 100% взносов направляются именно на оказание нужной помощи.