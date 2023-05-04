Доплата 30 тысяч военным водолазам: от чего она зависит и кто имеет право ее получить

Военные, занимающиеся погружением и обследованием гидротехнических объектов торговых портов Украины, получат выплаты за свою работу

Минобороны Украины изменило размер денежного обеспечения военным еще в феврале, поэтому по новым правилам теперь водолазы из ВМС ВСУ имеют право на дополнительные выплаты.

Как сообщает Army Inform, дополнительная выплата начисляется не более 10% за каждый час работы под водой.

Военнослужащим, которые при прохождении службы допущены и выполняют работы, связанные с водолазными спусками, который обеспечивает лечебную декомпрессию, в зависимости от характера работ выплачивается вознаграждение за водолазные работы в процентах должностного оклада по 13 тарифному разряду, установленному в постановлении №704 "О денежном обеспечении военных, лиц рядового и начальствующего состава и других лиц".

По постановлению №704 вознаграждение выплачивают не более 10 процентов за каждый час работы под водой (с учетом увеличения вознаграждения за работу в усложненных условиях).

Водолазы имеют право на дополнительные 30 тысяч гривен в случае, если выполняют задание на основании боевого приказа в месте боевых действий.

Вместе с тем, в случае выполнения задания по подводному погружению и обследованию гидротехнических объектов торговых портов Украины на основании боевого приказа (распоряжения), связанного со всесторонним обеспечением действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных ( боевых) действий согласно боевым (логистическим) распоряжениям, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ." — объясняет издание Army Inform.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возвращении с 10 апреля доплат военным в 30 тысяч гривен. Однако в бюджете этих средств нет и на следующий день был внесен законопроект, фактически блокирующий решение о возврате доплат.