Выплаты за временное исполнение обязанностей: кто из военных не получит деньги и от чего будет зависеть зарплата

Существует три категории должностей, на которых денежное обеспечение не выплачивается

Украинские военные, временно исполняющие обязанности не по основной должности, в некоторых случаях могут рассчитывать на выплаты.

Как рассказывает издание АрмияInform, если военнослужащий работает на временной должности и в этот период находится в отпуске, в командировке, на учебе, на лечении или в отпуске для лечения в связи с болезнью, то выплата не начисляется.

В сообщении добавляется, что во время пребывания военного в вышеуказанных периодах, зарплата выплачивается по основной должности.

В то же время выплата не начисляется бойцам, занимающим должность начальника штаба, заместителя командира (начальника) воинских частей или другого начальника всех наименований.

"Размеры надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, на которые военнослужащий имеет право при временном исполнении обязанностей по должности, вычисляются из окладов за временно выполняемой должности" — говорится в АрмияInform.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных выплатах военным в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Каждая из этих доплат рассчитана на определенные категории военных.