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Выплаты за временное исполнение обязанностей: кто из военных не получит деньги и от чего будет зависеть зарплата

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Выплата бойцам за временные обязанности Новость обновлена 06 мая 2023, 10:47
Выплата бойцам за временные обязанности. Фото Генштаб ВСУ

Существует три категории должностей, на которых денежное обеспечение не выплачивается

Украинские военные, временно исполняющие обязанности не по основной должности, в некоторых случаях могут рассчитывать на выплаты.

Как рассказывает издание АрмияInform, если военнослужащий работает на временной должности и в этот период находится в отпуске, в командировке, на учебе, на лечении или в отпуске для лечения в связи с болезнью, то выплата не начисляется.

В сообщении добавляется, что во время пребывания военного в вышеуказанных периодах, зарплата выплачивается по основной должности.

В то же время выплата не начисляется бойцам, занимающим должность начальника штаба, заместителя командира (начальника) воинских частей или другого начальника всех наименований.

"Размеры надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, на которые военнослужащий имеет право при временном исполнении обязанностей по должности, вычисляются из окладов за временно выполняемой должности" — говорится в АрмияInform.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных выплатах военным в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Каждая из этих доплат рассчитана на определенные категории военных.

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#Военные #Выплаты #Денежное обеспечение #ВСУ