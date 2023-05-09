Favbet Foundation передал бригаде ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi L200

При содействии фонда военные получили более 105 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал новой воинской части Вооруженных Сил Украины высокопроходной пикап Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Автомобиль будет помогать бойцам выполнять боевые задания на южном направлении.

"Высокопроходимый, компактный транспорт – одна из важнейших потребностей на фронте. Этот автомобиль будет помогать выполнять боевые задачи в соответствии с поставленными задачами, в том числе во время контрнаступательных действий на юге", — рассказали военные.

Они также поблагодарили фонд за оперативную проработку обращения, поскольку с момента запроса до получения ключей прошло менее недели.

"Время для нас имеет решающее значение, особенно если мы говорим о подготовке к контрнаступлению", — добавили военные.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 105 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.