Посетить кино, чтобы поддержать мечты детей — благотворительный марафон кинотеатра "Жовтень" и фонда Тайры

В течение 15—31 мая в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдут благотворительные показы фильмов, часть средств от которых будет направлена на поддержку семей павших Героев и пленных украинцев.

5 гривен с каждого проданного билета станут донатом для БО "Украинский фонд "Мрія", соучредительницей которой является известный парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра).

"Это наименьшее, что мы можем сделать, но даже 5 грн принесут большую пользу, если мы объединимся! Ведь каждый день продолжается ожесточенная борьба за наше мирное будущее. Тысячи военных защищают страну, поэтому крайне важно, чтобы мы и дальше были сплочены общей целью"., помогали друг другу и делали все возможное для приближения победы!" — комментирует пресс-служба кинотеатра.

В прокате 15—31 мая будут украинский фильм "Люксембург, Люксембург", "Стражи Галактики 3", "Блэкберри", "Форсаж Х", "Русалочка" и многие другие новинки киноиндустрии.

Команда фонда "Мрія" собирает средства для масштабной программы "Лето без войны". Цель — обеспечить детей и их матерей отдыхом в курортных городах Болгарии, Греции или в Украине, если семья не имеет возможности выехать за границу или ждет возвращения своего воина. "Лето без войны" будет покрывать 100% проживания в течение 7 дней и дорогу.

Детальнее о киносеансах можно узнать по ссылке.