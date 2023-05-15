Через неделю после свадьбы: на фронте погиб молодой украинский воин

Воину было 28 лет

На Донбассе, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, погиб украинский военный из Камня-Каширского Станислав Соловей. Мужчина только успел жениться на своей возлюбленной и уже спустя несколько дней, вернувшись на фронт, война отняла его жизнь.

Трагедия случилась 5 мая. Тогда Станислав, защищая позиции вблизи села Первомайское Донецкой области, попал под минометный обстрел. Храбрый воин до последнего вздоха сражался с российскими захватчиками в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом пишет Полесье.

Совсем недавно воин женился, а спустя считанные дни после этого вновь вернулся на фронт. Через неделю после свадьбы семья Станислава Соловья получила трагическое известие о его гибели. Молодая супруга защитника осталась вдовой.

Фото - Полісся

"Уверенный и отважный Стас. Своей искренностью и позитивом он всегда вдохновлял других и был готов к испытаниям, больше заботился о свободе Украины, чем о собственной", — вспоминают Станислава его товарищи.

Отмечается, что пока молодой Герой защищал свою страну на фронте, его мать Валентина Соловей, которая является волонтером, одна из первых возглавила благотворительное собрание с начала войны, реализуя кондитерские изделия в поддержку Вооруженных сил. Вырученные деньги из благотворительных ярмарок помогли спасти не одну жизнь украинских воинов.

В то же время благодаря стараниям тети военного Елены, было собрано большое количество пожертвований для украинских воинов начиная с 2014 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Бахмут погиб украинский военный Дмитрий Овчаренко. Парню было всего 20 лет.