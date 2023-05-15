Готовы ли ВСУ к наступлению: украинцы дали ответ

По мнению большинства опрошенных, Украина уже готова дать отпор на наступление противника

Большая часть украинцев обсуждают будущее контрнаступление ВСУ и ждут, когда он наконец-то начнется. Более 70 наших граждан в той или иной степени считают, что он будет успешен.

Об этом говорится в новом опросе от компании Active Group.

На вопрос анкеты "Готова ли Украина к контрнаступлению?" 16,7 опрошенных ответили, что страна полностью готова; 53,5% выбрали ответ "скорее готов"; 13,1% респондентов уверены в недостаточной готовности к наступлению; еще 2,2% ответили "полностью не готовы", а 14,5% опрошенных затруднились с ответом.

Согласно следующему вопросу "Насколько важна поддержка западных стран в подготовке Украины к контрнаступлению?" 68% украинцев считают, что поддержка является ключевой в этом моменте; 28,1% респондентов ответили "скорее важное"; 1,4% — "скорее не важна"; 0,6% уверены, что совсем не важна, а еще 1,9% затруднились с ответом.

На последний вопрос "Как вы считаете, достаточна ли военная поддержка Запада Украины?" в марте респонденты ответили так:

полностью достаточная – 6,4%;

поддержка есть, но недостаточная – 63,6%;

поддержка недостаточная – 24,5%;

затрудняюсь ответить — 5,5%

В апреле увеличился процент опрашиваемых на ответы "поддержка есть, но недостаточно", а уменьшился — на "поддержка недостаточна":

полностью достаточная – 9,7 %;

поддержка есть, но недостаточная – 71,0%;

поддержка недостаточная – 14,9%;

затрудняюсь ответить — 4,4%

В мае увеличился процент респондентов, выбравших ответ "полностью достаточный" и "затрудняюсь ответить":

полностью достаточная – 14,4 %;

поддержка есть, но недостаточная – 71,1%;

поддержка недостаточная – 8,6%;

затрудняюсь ответить — 5,8%

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества Телеграфа с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели "SunFlower Sociology". Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 13 мая 2023г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, что Великобритания стала первой, передавшей Украине дальнобойные ракеты, однако немного раньше она еще дала танки.

В то же время, по словам Офиса президента Украины, успешное контрнаступление начинается в районе Бахмута и его называют прелюдией к масштабной атаке. Однако советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил то, что в этом городе инициатива на стороне Украины, но это не означает, что место самых ожесточенных боевых действий будет освобождено в ближайшее время.