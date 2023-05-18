Смерть заявителя или назначенная страховая выплата: ПФУ рассказали, как это повлияет на субсидию

Страховая выплата может быть разной, от этого зависит или включать ее в декларацию о доходах

В Украине продолжается назначение субсидий на неотапливаемый период. Однако жизнь непредсказуема и иногда заявитель может умереть.

Как пояснили в Пенсионном фонде, назначенная, но не выплаченная в связи со смертью получателя жилищная субсидия может быть выплачена одному из членов семьи или домохозяйства. Важно, чтобы выплата предназначалась именно на основе этого человека. Для получения следует предоставить письменное обращение в течение трех месяцев со смерти получателя.

Если умер один из членов домохозяйства, а другой имеет право на страховую выплату, то такая прибыль не будет влиять на сумму совокупного дохода при назначении субсидии.

Таким образом, не учитываются суммы:

выплата в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей,

помощь, компенсация, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности.

Отмечается, что это касается именно единовременных выплат и тех, которые получены в течение одного календарного года. В то же время регулярные выплаты в случае смерти мужчины или кормильца учитываются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что есть девять основных причин по которым могут отказать в назначении субсидии. Также не назначат помощь от государства при наличии ошибок в заявлении и декларации. На их исправление время ограничено.