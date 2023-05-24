Санкции против бизнеса стали одним из механизмов передела рынков в Украине, — Politico

Влиятельные игроки используют войну для обогащения и ослабления коммерческих соперников

Санкции против украинского бизнеса могут быть методом обогащения определенных политических игроков и средством избавиться от конкурентов. Об этом изданию Politico заявили представители двух крупных компаний – Smart-Holding и Parimatch – которые в настоящее время страдают от действий правоохранительных органов.

По мнению Юлии Кирьяной – СЕО инвестиционной группы Smart-Holding, которая оказалась под санкциями и арестами со стороны государства, влиятельные и политически связанные игроки используют войну России против Украины для собственного обогащения и ослабления коммерческих соперников. Она уверена, что все давление на бизнес со стороны государства происходит с целью заставить согласиться на продажу компании.

"За несколько часов до рейдов в компанию обратились с предложением купли-продажи ее частей в секторе природного газа от иностранных инвесторов –британских и американских – не имеющих истории в энергетическом секторе… Предложение — треть стоимости бизнеса – было отклонено", – рассказала СЕО Smart -Holding.

По словам директоров компаний, все эти действия государство производит без учета верховенства права. В случае со Smart-Holding правоохранители не предоставили пока никаких доказательств, а расследование по делам не проводится. У Parimatch, который также под прицелом СБУ из-за якобы связей с Россией, ситуация похожая.

"Некоторые чиновники ссылаются на письмо СБУ, в котором объясняют причины санкций, но нам его не показывают, потому что это тайна. Это прозрачность", – комментирует со-СЕО Parimatch Максим Ляшко.

Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в комментарии Politico также заявил, что в Украине сейчас ведется внутренняя коммерческая война, затрагивающая всех, от агробизнеса до IТ-сектора.

Журналисты Politico делали официальный запрос в СБУ с просьбой прокомментировать дела Smart-Holding и Parimatch. Однако на момент выхода материала ответа они так и не получили.