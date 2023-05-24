Дана Яровая: яиц по 17 и яблок по 52 больше не будет — Минобороны будет делать закупки через Прозорро

Волонтер рассказала о результатах работы нового антикоррупционного органа

Сорванные заказы на летнюю форму для Вооруженных Сил Украины, "яичный" скандал и "закрытый клуб поставщиков" — все это результат сокрытия информации Министерством обороны о проведенных закупках. После заседания тендерного комитета волонтер и член Общественного антикоррупционного совета Дана Яровая установила жесткое условие — все закупки должны проводиться исключительно через систему Prozorro. Дана Яровая в эфире Эспрессо рассказала о результатах работы новосозданного антикоррупционного органа.

"По новой процедуре будет закупаться питание. Уже установлены предельные цены на продукты: яиц по 17 грн и яблок по 52 грн уже не будет. Также Общественному антикоррупционному совету удалось расширить возможность входа почти для всех участников рынка по питанию. И самое важное: впервые с 24 февраля 2022 года торги пройдут на Prozorro", — констатировала Дана.

Также Дана Яровая добавила, что труднее всего было достичь проведения закупок через Prozorro, и призвала операторов рынка питания участвовать в торгах и стать поставщиком Министерства обороны.

"Несмотря на то, что пытаются снова ввести прямые договоры, Общественный совет стоит одним фронтом и настаивает, чтобы торги проходили через Prozorro с привлечением большего количества участников. Чтобы не было "закрытого клуба по интересам", как это было в Министерстве в течение 2022 года, а могли зайти больше конкурентов и торги происходили в конкурентоспособной среде", — подытожила Яровая.