PIN-UP Foundation доставил для жителей Херсона гуманитарную помощь

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation продолжает помогать пострадавшим от войны украинцам. По запросу Херсонской городской территориальной общины команда Фонда доставила в гуманитарный штаб города гуманитарные наборы в виде гигиенических товаров.

Благодаря помощи PIN-UP Foundation около 1000 жителей Херсонской общины будут обеспечены гигиеническими наборами. Особое внимание будет уделяться пожилым людям, маломобильным и прикованным к постели больным, которых сегодня большинство в Херсонской общине и которые нуждаются в постоянной помощи.

Пакеты помощи будут распределяться в Херсоне по районным Территориальным центрам социального обслуживания (оказания услуг) и старостинским округам для дальнейшей доставки жителям Херсонской общины, которая будет происходить с учетом требований безопасности.

"PIN-UP Foundation с первого дня основания сосредотачивается на важности помощи для улучшения социального благополучия и помощи пострадавшим от войны украинцам. На этот раз мы доставили гуманитарную помощь жителям Херсона. Эта инициатива имеет целью облегчить повседневную жизнь херсонцев и обеспечить их основную гигиену. Фонд продолжает помогать тем, кто больше всего в этом нуждается", — прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.