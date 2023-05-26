Ему навсегда 19: под Бахмутом погиб воин из батальона "Да Винчи"

Молодой воин погиб при выполнении боевого задания

В ходе тяжелейших боев с российскими оккупантами за Бахмут погиб воин из 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Егор Муха с позывным "Грин".

Трагическое известие о гибели молодого защитника Украины сообщили сегодня, 26 мая, на странице "Волки да Винчи" в Twitter.

"С большой болью сообщаем, что при выполнении боевого задания под Бахмутом, проявив мужество и стойкость, погиб наш боец, собрат — Егор Муха, друг "Грин". Жизнерадостный и искренний — он был верен Украине до последнего дыхания. Грин навсегда в строю!", — говорится в сообщении.

Известно, что парню только исполнилось 19 лет в январе 2023 года. А 20 мая во время выполнение боевого задания на востоке Украины под городом Бахмут в населенном пункте Хромово он погиб.

Отметим, что 7 марта в бою с российскими оккупантами погиб легендарный украинский военный Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он получил смертельное ранение — осколок попал в шею. На прощание с бойцом пришли Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле текущего года война забрала жизни пятерых воинов батальона "Да Винчи" Даниила "Викинга" Конделя, Назария "Продюсера" Грибана, Александра "Обороны" Оборонова, Валерия "Голема" Сенько, Ивана "Милана" Ротара.